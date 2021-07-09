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張敬軒王菀之合體下廚　Ivana製炸魚蛋被軒仔取笑

娛樂 15:02 2021/07/09

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軒仔王菀之再合體。

張敬軒近日找來好友王菀之（Ivana）齊為「可口可樂」拍攝新一輯廣告。主題為「百家滋味 一起細味人情」，徵集及紀錄屬於香港的百家菜。軒仔和Ivana一對好友合體，並泡製拿手小菜。

拍攝當日，請來蔡太及兒子示範蔡家的獨門家傳食譜「炸魚蛋」，而Ivana今次會先向蔡太學整菜，然後再大膽挑機，二人分別各自烹調「蔡家炸魚蛋」，由蔡太兒子試食評分，看看誰烹調出來的炸魚蛋高分。

Ivana整炸魚蛋。

比賽未開始，經常鬥嘴的軒仔跟Ivana已開始口水戰，當知道這次主理「炸物」，軒仔立即「進攻」，向Ivana說：「應該你好拿手，炸嘢呀。」Ivana即追問原因，軒仔續說：「詐嗲啦、開工又詐病啦。」當Ivana表示準備好後，軒仔卻緊張起來，「我緊張呀，因為我要食吖嘛。」十分搞笑。

比賽結束，Ivana將兩碟菜上枱，從外形看來，一碟魚蛋炸得鬆散、另一碟則圓渾實淨，一看便知道出自誰人的手筆。

左為Ivana成品。

最後，蔡太兒子認為Ivana第一次煮已經十分之好，但因蔡太已煮了十多年這道菜，功力十足，最後當然由蔡太勝出。

雖然如此，但軒仔跟Ivana表示十分高興可以試到一個充滿愛的特色菜，更期待下次挑戰難度更高的菜式呢。

撰文 : TOPick柴犬出動

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