【港區國安法】首涉違國安法被告表證成立　辯方專家指「光復」不一定解作推翻政權

▲ 3名國安法指定法官今（9日）裁定被告表證成立。（經濟日報資料圖片)

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案於高等法院續審。控方已舉證完畢，3名國安法指定法官今（9日）裁定被告表證成立。辯方專家證人李詠怡認為「光復」不一定是解釋推翻政權的意思。

辯方傳召香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，以及中文大學新聞與傳播學院院長李立峯為專家證人作供。

律政司高級助理刑事檢控專員周天行爭議兩人的專家資格，指他們均不是歷史學家，他們所撰寫有關「光復香港 時代革命」的報告並非由歷史角度出發，報告亦採納了其他人士或組織的意見，而法庭無法知悉他們的背景。

法官指出「光復香港 時代革命」不只可從歷史角度解讀，而且給予兩名證人證供的比重，會由法庭決定，指控方在現階段挑戰證人的專業是過早。法官最終批准兩名辯方專家證人就他們的專業領域，對口號的解讀作供。

香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡供稱，她與中文大學新聞與傳播學院院長李立峯共同撰寫辯方專家報告，期間他們曾諮詢文化及宗教研究系教授彭麗君教授的意見，例如應考慮什麼辭典等。

李分析「光復」一詞時，指《元史 ·陳祖仁傳》中的「自古人君，不幸遇艱虞多難之時，孰不欲奮發有為，成不世之功，以光復祖宗之業」，元朝的臣子陳祖仁進諫時曾說過相關字句。李指「光復」沒有推翻政權的意思，而且「光復」不一定是解釋「重奪(reclaim及regain)」，因當時元順帝仍然在位，他毋須重奪政權。

聆訊下午續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣