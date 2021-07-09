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【東京奧運】香港郵政推東奧特別郵票　7月23日起發售

社會 15:25 2021/07/09

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香港郵政將於7月23日發行以東京奧運為題的特別郵票及相關郵品。（香港郵政提供）

香港郵政今日（9日）宣布將於7月23日發行以「2020年東京第32屆奧林匹克運動會」為題的特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、小全張、套摺及已蓋銷首日封，藉此祝願香港運動員在今屆運動會上取得佳績。

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是次發行一套四枚的特別郵票，分別展示中國香港代表團曾獲獎或取得奧運會參賽資格的項目，包括乒乓球、滑浪風帆、單車及游泳。每枚郵票以繽紛耀眼的色彩營造圖像重影的效果，並以燙金勾勒出圖像的輪廓，令郵票上的比賽項目倍添動感。

套摺亦配合郵票設計，用上鮮艷奪目的色彩營造漸變效果。套摺封面上繪有多項受歡迎比賽項目的剪影，包括田徑和欖球；以及港隊將出戰的項目，包括馬術、體操、劍擊和空手道，增添郵品的收藏意義。

第32屆奧運會將於7月23日至8月8日在日本東京舉行。今屆奧運會新增滑板、滑浪、攀石、棒壘球及空手道等比賽項目，而港隊將會出戰多個項目如單車（場地單車及公路單車）、游泳、馬術、乒乓球、劍擊、體操、滑浪風帆、空手道等。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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