可以完全依賴英國學校排名表找學校嗎?

根據英國文化協會 Study-UK 提及英國大概有500多所私立寄宿學校遍佈英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭。在選學校時，是否只根據一些媒體刊登的學校排名而決定學校的優勝?

英國私立學校排名表 League Table 會否完全反影那些學校成績最好，在網上搜尋器輸入 UK Independent School League Table，會得到不同機構及媒體刊登的學校排名表，當中學校的排名沒有一致性，家長在選取學校時，是否真的能夠依賴某一個排名表而作出選擇？按照一些學校或 UK Boarding School 陳述，排名表只可以作為參考用途，因為有其他元素會影響學校排名的結果。

有些英國有名氣及成績優異的學校，他們認為排名表不具代表性，不能真實反影學校的教學成績及學生的情況，所以他們選擇放棄加入排名表；有一些規模較少的學院，收生人數不多，他們只取錄一些成績本身已經十分好的學生， 這些學生能在公開考試中替學校考取優異的成績，從而令學校於排名表上保持高排名的位置；更有一些學校為達至高排名而苦心經營，如有同學某科成績未如理想，便不讓同學參加公開考試。參加考試的學生人數少、不同地區考試組別、學校會否計算 A-level/IB/Pre-U的成績等等，對排名表有著一定的影響，因此有些家長不會因為學校在排名表上位置的高低而盲目選擇學校。

英國私寄宿學校好處是讓同學得到全面的發展，如 Brighton College, Caterham School, Oundle School 等，同學不是只為應付公開考試，還可以有多方面的學習及體驗，這對日後大學生活適應及之後在社會工作都有莫大幫助。英國傳統的私立寄宿學校，他們除了注重同學的成績外，更注重同學的身心得到均衡的發展。因此家長在選擇學校時，除了學習成績外，學校的規模環境及設施等各方面的满意度也是十分重要的。

因此在選學校時不應要只看重排名，而要按照同學的情況作出合適的選擇。選擇到英國私立寄宿學校留學，一年的學費平均港幣40 多萬，如果只選擇一些沒有規模的小型院校，這樣何不在港挑選一些優異的補習社或導師替同學補習。

英聯教育顧問

Reference:

Benenden School

https://www.benenden.school/complete-education/academic/exam-results/why-we-dont-appear-league-tables

Concord College

https://concordcollegeuk.com/academic/school-league-tables/

Study UK – British Council

https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/boarding

UK Boarding School

https://www.ukboardingschools.com/advice/getting-measure-school/#.YNGhRdUzaM8

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