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【救救海洋】環保署擬禁提供即棄膠餐具　公眾諮詢為期2個月

社會 15:39 2021/07/09

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環保署擬禁提供即棄膠餐具。（資料圖片）

環保署今日（9日）發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具。

環保署今日發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，從源頭減少使用即棄膠餐具，公眾諮詢為期2個月，至2021年9月8日。

計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具。

至於其他非發泡膠即棄膠餐具，計劃建議分兩階段管制。第一階段將全面禁止餐飲業處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具；而外賣則禁止提供即棄膠飲管、攪拌棒、叉、刀、匙及碟等。第二階段外賣規管將應用於堂食。

環保署發言人表示，避免塑膠廢物進入海洋環境的最根本方法便是源頭「走塑」。面對嚴重的海洋塑膠污染及氣候變化問題，世界各地都致力減塑，香港作為沿海城市不能置身事外，更須關注塑膠污染問題對環境的影響。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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