【辭職潮】傳區議員DQ後追討上任以來薪津　民主黨去信林鄭月娥促澄清

▲ 羅健熙去信政府，促請盡快澄清近日有關DQ區議員的消息。（資料圖片）

政府將於本月為區議員進行宣誓，消息指，有逾230名區議會將遭到DQ（取消資格），一旦被DQ，會被當局追討去年上任以來的薪津，觸發大規模辭職潮。民主黨今日去信特首林鄭月娥，要求澄請相關消息。

民主黨主席羅健熙在信中稱，近日消息感到十分震驚，強調2019年的區議選舉，是香港史上投票率最高一次，倘DQ逾200名區議員，無疑等同推翻選舉結果，對選民極不尊重，也會影響市民對選舉制度的信心。

他續指，有關區議員宣誓的草案在今年5月才生效，區議員在條例生效前，並不清楚條例內容，在普通法下，條例生效前的行為，是不應受到制約，故他理解，法庭裁定議員失去資格的日期，最早只會是條例生效當日，即5月21日，強調被DQ的區議員，倘被追討上任以來薪津，明顯不符合普通法精神，促清政府盡快澄清消息，以免有相當數量的區議員，因誤信消息而辭職。

另外，民協署理主席楊彧今早在電台節目上稱，原本殅算宣誓，但因形勢變化決定不綑綁，截至昨日至少有6人辭職，認為追討薪津的消息是無稽及荒謬，而他曾就此詢問法律意見，認為是無法律基礎。

昨日有逾70名區議員辭職，而今日繼續有大批區議員辭職。目前已有多名區議會主席辭職，最新有東區區議會主席黎志強、深水埗區議會主席楊彧。

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責任編輯：陳宛彤