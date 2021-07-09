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【聲夢傳奇X東京奧運】TVB東奧主題曲《奪金》周日首播　《聲夢傳奇》導師＋學員齊獻唱

娛樂 16:20 2021/07/09

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《聲夢傳奇》學員齊唱TVB東京奧運主題曲《奪金》

「2020東京奧運會」即將於7月23日揭幕，無綫電視推出TVB東京奧運主題曲《奪金》，足本版MV將安排於周日（7月11日）在《勁歌金曲》首播。

歌曲由英皇娛樂、華納唱片、環球唱片、星夢娛樂聯合製作，側田、郭偉亮（Eric Kwok）監製，側田作曲，並由電視廣播有限公司集團首席創意官王祖藍作詞，Dough-Boy編曲。

Eric Kwok用心指導（左起）林君蓮、詹天文及文凱婷。

至於獻唱就由AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、Janice衛蘭、JW王灝兒、泳兒、周柏豪，聯同《聲夢傳奇》學員：文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、張馳豪（Aska）、姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、蔡愷穎（Lolita）、何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、孫漢霖（Steven）、林沚羿（Venus）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）齊主唱，為香港運動員打氣。

日前，AGA江海迦、周柏豪及15位《聲夢傳奇》學員齊現身錄音室，為TVB東京奧運主題曲《奪金》錄音，15位學員皆為能夠與6位導師合唱而感到興奮，機會難得又難忘。

（左起）何晉樂、林智樂、周柏豪、冼靖峰、黃奕斌用心獻唱。

林智樂（Felix）表示自己有份參與十分開心，但同時感到有點緊張。另一學員潘靜文（Sherman）受訪時坦言﹕「今次Eric Kwok老師做歌曲監製，覺得有種奇妙感覺，同埋今次Eric透過耳機聽大家嘅聲音時，可謂一覽無遺，十分緊張。」

向來於《聲夢傳奇》舞台表現淡定的炎明熹（Gigi）被眾人取笑錄音時，緊張致不停出手汗，Gigi大方透露錄音前已與其他學員交流錄音心得，為錄音作好準備，到真正錄音時仍心驚膽戰。

此外，《聲夢傳奇》導師之一的AGA及柏豪亦感高興，AGA對於今次的參與覺得興奮：「今次有Eric、側田參與，兩個都是我很欣賞的音樂人，今次可算是間接合作」。

Yumi表示與AGA合唱獲益良多。

柏豪更即場相約學員一起觀賞東京奧運賽事，並謂自己最喜愛的奧運項目是籃球及游泳：「中學時期曾是籃球隊青年軍成員，並代表香港出戰，所以對奧運各項賽事都感興趣，希望為運動員打氣﹗」何晉樂(Rock)則稱自己喜歡觀賞排球賽事，比賽過程緊張刺激，球員會奮不顧身「飛身撲球」。

撰文 : TOPick柴犬出動

奧運會 MV 東京 TVB 聲夢傳奇

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