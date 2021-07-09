【打擊外圍】警方搗破外圍賭注集團拘3人　檢獲逾1000萬現金

▲ 警方昨日（8日）凌晨進行打擊反賭博收受賭注行動，行動中拘捕３人，同時檢獲逾1,000萬現金。（黃傑偉攝）

歐洲國家盃現正舉行，警方昨日（8日）凌晨進行打擊反賭博收受賭注行動，突擊搜查九龍及新界多個地點，包括紅磡一間酒店房間，行動中拘捕3名男子，被捕人年齡介乎26至38歲，包括集團主腦及兩名骨幹成員。警方亦在行動中檢獲超過港幣1,000萬元現金， 其他証物包括約值1.2億投注記錄（即俗稱「纜紙」），多部電話、電腦、點鈔機及其他銀行文件等。

即看警方「點睛」反非法賭博行動：

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為打擊賭博活動及適逢歐洲國家盃期間，警方有組織及三合會調查科進行一個代號「點睛」反非法賭博行動。 早在2021年6月20日第1輪行動中成功拘捕18名本地人士，及檢取超過800萬元現金作証物，警方於昨日進行第2輪行動，警方行動中共拘捕3名男子，年齡介乎26至38歲，包括集團主腦及兩名集團骨幹成員，並成功搗破收受賭注中心。

警方指，行動中突擊搜查九龍及新界3個地點，並提到不法份子利用紅磡一間酒店房間作收受賭注中心。警方亦表示，警方指今次檢獲現金數量，屬同類型案件近年最大宗。 警方指賭博集團營運約一年，主要由集團主腦操控，兩名骨幹成員負責協助營運收受賭注中心， 並負責收波纜及收受現金，每逢有足球比賽日子，賭博中心皆會營運， 賭客會透過電話及社交媒體，向賭博中心落注，結算時集團會要求到客以現金交易找數，集團每個月收受非法投注約1,000萬元，警方相信已成功瓦解一個活躍於本地收受賭注集團。 警方指行動會持續，不排除稍後會有更多人被捕。

警方強調，會致力打擊非法賭博行為，以堵截不法集團收入來源， 因應歐國盃舉辦期間，警方會大力打擊非法賭博活動。 警方同時強調收受賭注、營辦處所作收受賭註用途，或經營賭博場所，最高可被判罰款500萬元及監禁7年， 而參與非法賭博或向非法收受賭注者投注，最高可被判 罰款3萬元及監禁9個月，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉、曾卓鋒