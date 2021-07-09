【可憐貓咪】外傭炎夏將貓困背囊逾2小時　稱僱主知情放任少主帶貓四圍走

▲ 一名印傭帶花貓去維園，小貓被困狹窄背囊狀甚不適。外傭稱如不帶貓，少主會發脾氣，而且僱主亦知情。

家長有責任去教孩子如何善待寵物，做個有愛心及稱職的小主人。日前，有市民帶同小朋友到維園時，目睹有名外傭帶女少主到公園，她們並帶同貓咪外出，任由女孩揹著貓四圍跑。小貓被困在透明背囊長達2小時，見牠擠在狹窄袋中，狀甚辛苦，或涉不善待動物，有虐畜之嫌。熱心者上前勸阻，外傭無視並說僱主知情。

▲ 小女孩揹著小貓周圍走。（圖片提供︰純素概念Vegan Concept）

女孩孭背囊帶貓去公園

「純素概念Vegan Concept」創辦人的Gary，在Vegan Concept的facebook專頁發帖分享所見。Gary接受TOPick查詢時表示，在今年2月及5月，他帶小朋友到維多利亞公園玩耍，2次遇見一名印傭帶同女孩來玩，她們更帶同一個透明寵物用背囊，內裡看見有一隻黃色唐貓，狀甚辛苦。Gary憶述，2月那次撞見女孩好開心跑來跑去及跳來跳去，而且細看下發現她孭著背囊入面有隻貓。他有感︰

大家帶寵物出街開開心心去玩固然好，不過要記住用適當嘅袋，同埋唔好拎住佢轉圈轉圈彈嚟彈去，搞到呀貓貓暈陀陀咁唔舒服呀。

有不少寵物主人指，該款透明背囊其實不適宜用作寵物袋使用，一來保護性不高，二來塑膠質料很焗促，三來貓咪性格大多數膽小，外出時不宜如此開揚，大多建議主人用寵物外出專用箱或傳統寵物袋。

炎夏帶貓外出2小時

當時見狀，Gary即時跟該名外傭及小朋友講不宜這樣，但二人無任何回應就走了。近日，Vegan Concept的facebook專頁再次發帖，Gary帶小朋友到維園玩，再次遇到她們。在炎炎夏日的下午4點許，體感溫度差不多35°C ，貓貓再次被困背包內，而今次是外傭姐姐揹住貓貓，雖然沒有被小主人揹住跑來跑去，可是貓咪狀況依然不太妙。

見貓貓被鎖喺嗰背囊郁都唔郁，於是即刻走去同外傭姐姐講咁係唔啱，寵物都有生命，唔係玩具 。仲問佢出咗嚟幾耐、有無俾水貓貓飲？

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僱主知情放任女兒

Gary有見外傭姐姐不停俾水小主人飲，照顧女孩，可是卻無理會可憐的貓咪。而該印傭聽到勸阻，很冷靜地回答話外出了兩小時，亦沒有給水予貓飲，並無奈地說︰

我都知係唔啱，但係妹妹會發脾氣，佢堅持要拎貓貓出嚟，Mom同Sir都知但無理，照俾佢拎。

Gary聽後很憤怒，當刻聯絡了香港愛護動物協會（SPCA），而SPCA表示會派人查看到場勸喻，建議如果有問題可報警，期間外傭姐姐見狀，就急忙拖住小主人離開。Gary在facebook專頁分享此事，如果大家經過維多利亞公園，再見到此隻被困的貓貓，請即聯絡香港愛護動物協會，電話是2711 1000，檔案編號：# 210501746。希望各位主人包括小朋友都善待寵物，尊重生命。

以上圖片及內容均獲「純素概念Vegan Concept」授權刊登，原文可按此查看。

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責任編輯：顏紫燕