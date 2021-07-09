【旅遊氣泡】新加坡冀恢復兩地免隔離旅遊協議　陳肇始：本港現階段以清零為目標

▲ 新加坡冀恢復兩地免隔離旅遊協議，陳肇始指本港現階段以清零為目標。(資料圖片)

新加坡宣布放棄以「清零」為主的防疫目標，改與病毒共存，不再記錄新增確診個案及流行病學追蹤，市民可如常生活。食物及衞生局局長陳肇始今（9日）表示，現時新加坡的疫情穩定，接種疫苗進度良好，香港現階段以清零為目標；有議員認為香港不應與非清零為目標的國家作旅遊氣泡。新加坡當局稱近日兩地確診個案下降，仍望與香港恢復免隔離旅遊協議。

有議員關注星國暫不承認科興疫苗，相關市民到當地旅遊，本港與當地旅遊氣泡的安排。陳肇始出席立法會衞生事務委員會會議指出，旅遊氣泡的細節會交由商經局處理，至於新加坡新抗疫策略當局亦有留意，強調現時新加坡的情況穩定，接種疫苗進度良好，香港現階段以清零為目標。

議員田北辰指出，新加坡的抗疫政策與港府背道而馳，亦有港人經新加坡去澳洲後染疫，認為香港不應與非清零為目標的國家作旅遊氣泡。

新加坡衛生部長王乙康今日表示，近日兩地確診個案極少，多日亦沒有新增病例，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，相信兩地已作好開放邊境的準備，並考慮放棄「旅遊氣泡」一詞，認為名稱太脆弱。

另外，近日疫情逾月沒有本地感染個案，有議員關注粵港澳三地通關的時間表，陳肇始指，當局一直跟內地及澳門相關部門作出溝通，亦有積極研究兩地逐步恢復來往，完成磋商後會公布細節，但現時仍在磋商的階段。

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記者：陳麗娜