【令人唏噓】婆婆求醫生寫信向兒子「請假休息」　骨科仁醫主動開「無限期」輕工紙讓婆婆休養

▲ 婆婆求醫生寫信向兒子「請假休息」。

家家有本難念的經。誰會想到替兒子打理家頭細務的母親，因病需要休養時，居然需要醫生寫信向兒子證明？

本港骨科醫生袁智斌日前在Facebook分享一個悲哀又感動的個案。他表示，某日來了一位60多歲的婆婆看醫生，婆婆因為腳「扯住」而感到不適，多行幾分鐘就會麻痹及痛。照磁力共振後證實婆婆腰椎神經線受壓，導致神經痹痛。

袁醫生問診時，了解到婆婆雖然已經退休，但每日都要到仔仔的家中，幫他買餸煮飯，而買餸煮飯時因為要行和企超過1小時，所以該段時間身體最不適。雖然仔仔有聘請外籍姐姐，但婆婆表示，姐姐只會照顧家中的小朋友。

袁醫生隨即建議婆婆，不如與仔仔商量，暫時不幫他買餸煮飯，然後多做腰背運動和休息，讓病慢慢好轉。

豈料，婆婆突然臉色一沉，想了幾秒後說：

醫生，不如你開張病假紙同寫封信畀我阿仔。

袁醫生感到有點愕然：

Er ... 兩母子真係要咁正規？

婆婆：

係啊，你幫下手啦。

袁醫生明白到婆婆的意思，然後寫了一封特別的輕工紙：

▲ 骨科專科醫生袁智斌開出一張無限期的輕工紙給婆婆。

之後就有咗呢封信，通常平時嘅輕工紙我都會寫個期限，但今次冇。

文章獲「Dr. Simon YUEN 袁智斌 骨科醫生」授權轉載。

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