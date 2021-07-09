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【古蹟活化】中環大館第4座結構變脆弱　專家團隊：無法按原方案修復

社會 17:12 2021/07/09

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在檢測到建築物移動時，團隊已進行多項加固措施，包括增加臨時支撐構件數量。（馬會提供圖片）

中環大館已婚督察宿舍（第四座）仍未敲定復修工程，賽馬會最新宣布，就該建築物的狀況重新評估，並向政府古蹟辦提交技術報告，顯示建築結構較2019年制定復修方案時脆弱，基於公眾安全考慮，專家團隊認為無法按原先方案復修。

第四座是中區警署建築群活化計劃下，最後一幢未完成復修的歷史建築，賽馬會文物保育有限公司研究復修建議。2019年曾制訂復修方案，建議加固結構，如在建築物內部加裝鋼筋混凝土的結構框架，確保第四座修復工程安全進行。

第四座在去年6月至12月，進行復修工程的前期準備工作，期間監察器檢測到建築物移動的數據，基於安全理由，工程要即時暫停，並通報政府部門。直至現時，建築物再沒有檢測到移動情況，保持穩定。但馬會以安全作為復修工程的大前提下，委託專家團隊重新評估第四座情況。

專家團隊全面調查後，認為第四座的建築結構，較2019年的評估脆弱，復修工程風險較原先方案高。馬會已將報告交予古蹟辦，及將副本呈交文物保育專員辦事處。馬會在無其他選擇的情況下，終止進行2019年制定的第四座復修方案，並會重新檢視於2016年呈交古諮會的8個復修選項。

「大館」共16幢歷史建築物當中，有15幢經修復後，2018年5月已經開放。自開幕以來，大館累計訪客數目已超過800萬人次。

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記者：吳卓峰

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