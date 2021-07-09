【喜閱暑假】「新地齊讀好書」改以網上閱讀平台推廣 與1500名學生過喜閱暑假

▲ 「新地齊讀好書」改以網上平台進行。

由新地新閱會、聖雅各福群會及香港貿易發展局攜手舉辦的「新地齊讀好書」計劃，今年無懼疫情阻隔，以全新形式移師網上舉行，更邀得新界青聯發展基金會和大埔青年協會為社區伙伴，期望將「齊讀好書」的風氣帶進社區，令1,500名中小學生受惠。

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「新地齊讀好書」啟動禮今日在天際100香港觀景台舉行，新地執行董事郭基泓聯同活動長期合作伙伴貿發局助理總裁張淑芬和聖雅各福群會總幹事李玉芝，為長達45天的2021「新地齊讀好書」活動揭開序幕；活動更特別邀請到中聯辦新界工作部副部長葉虎、港區全國人大代表及新界社團聯會理事長陳勇、新界青聯發展基金會董事王聰穎、大埔青年協會主席麥成灝親臨共同主禮。

主辦機構進一步講解，「新地齊讀好書」啟動禮特意選在位於全港最高的環球貿易廣場100樓天際100觀景台舉行，凸顯閱讀可幫助青少年登高望遠，而最近新地數碼通的全港首個「5G科技館」剛在此開幕，更為學生提供獨特的STEM與5G創新科技體驗，一邊試玩各種5G科技應用，一邊學習STEM知識。

新鴻基地產執行董事郭基泓表示，「非常榮幸新界青聯發展基金會和大埔青年協會成為『新地齊讀好書』的社區伙伴，令計劃可以更深入社區，惠及更多青少年。今年『新地齊讀好書』特別利用網上閱讀平台《點讀》，在疫情下，青少年即使足不出戶都可以線上形式學習新事物，從中發掘自己的興趣和夢想。」

他更續稱，尤其是國家在『十四五規劃』中賦予香港國際創科中心的新定位，結合香港已擁有環球領先的 5G 基礎設施，這將為香港的數字經濟和智慧城市發展帶來龐大機遇和無限想像空間。

習近平主席在『七一』重要講話中指出，『未來屬於青年，希望寄予青年』，為當代中國青年指明了前進方向。希望各位青少年抱持不斷學習的心，透過閱讀擴闊視野及豐富內涵，在國家發展大潮中，努力追尋自己的夢想。

中聯辦新界工作部副部長葉虎也表示：

國家前些天向全世界發出『邁向第二個百年奮鬥目標』的莊嚴宣告，國家的發展需要青年人的智慧和力量，希望香港青少年在閱讀知識的海洋中，不斷茁壯成長，打開眼界，打開心窗，把握好發展機遇，將青春的奮鬥融入國家的發展和民族的復興之中，成就一段與國共進的精彩人生。

啟動禮亦請來兩度獲選為「中學生最愛作家」的全職老師兼作家游欣妮，以及旅遊作家兼搖搖達人張志榮 (Yoyo Wing) 分享如何透過閱讀激發學習興趣與好奇心；逾40位來自六間中小學的師生，更於啟動禮後參加「5G科技館」導賞團，探索5G技術可帶來的無限可能性，並獲得新閱會禮物包，內有與STEM及5G相關的書籍等等，活動後可延伸閱讀深化認識。

「新地齊讀好書」自2008年推出以來，已惠及超過28,000名來自基層地區的高小至初中學生。以往年一連數日舉辦不同的是，今年活動將在7月15日至8月30日舉行，改以新地網上閱讀平台《點讀》推展整項活動，，活動有學生大使及名人拍片分享喜「閱」，並在疫情受控及持續改善下，舉辦多場與作家見面的線下活動，陪學生過暑假，輕鬆培養每天閱讀的習慣。

此外，參與學生更可分別獲得由新地及香港貿發局贊助的買書津貼及書展入場門券，以選購心儀課外讀物，透過閱讀啓迪智慧、提升自我。

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責任編輯：鄺嫻