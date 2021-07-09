【大灣區】梁振英倡社會多作研究　了解大灣區城市狀況

▲ 梁振英（中）認為，香港對大灣區城市有很多不知道，倡各界多進行研究。（民建聯提供）

全國政協副主席梁振英今日稱，粵港澳大灣區有其特殊性，而且潛力非常大，有很多機萬，不過香港對大灣區城市了解未夠，不知到大灣區城市的規劃、所長所需，成為合作的主要障礙，未能將香港的所長與內地大灣區城市結合。

梁振英出席由民建聯舉辦的圓桌會議時稱，香港的社會力量很多，商會實力龐大，財力不少，而政治團體也有心有力，商會、專業團體及政黨，可以在大灣區設點，進行研究工作交回香港，並可以透過參觀、訪問、考察等，認識大灣區城市的狀況、規劃及變化。

民建聯主席李慧琼指，國際格局出現新變化，西降東升的格局已經形成，中美角力、疫情衝擊都為世界發展帶來不確定性，不過中國疫情受控，香港也經歷由亂到治過程，現時焦點是解決社會深層次，所以大灣區發展正迎來新機遇、新挑戰，港府應讓各大市民、專業界別及商界，抓緊大灣區機遇。

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責任編輯：陳宛彤