【美髮家電】Dyson Supersonic ™全新抗毛躁風嘴新登場　撫平毛躁髮絲打造光澤順滑髮型

▲ Dyson Supersonic ™全新抗毛躁風嘴新登場。（圖片由Dyson提供）

Dyson近日推出Dyson Supersonic ™全新抗毛躁風嘴，無需高溫即可撫平毛躁髮絲，營造光澤順滑的吹整造型。全新Dyson Supersonic™風筒售價為港幣3,580 元，大家亦可以單獨購買全新抗毛躁風嘴配搭其他Dyson Supersonic™風筒型號。

全新Dyson Supersonic™風筒型號色調：

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透過氣流撫平毛躁髮絲

跟Dyson Airwrap™造型器一樣，全新抗毛躁風嘴運用康達效應的空氣力學現象，重組髮絲排列。氣流吸附並提起較長的髮絲，將健康長髮留在表面，並隱藏毛躁亂髮，一次撫平逾一半的毛躁髮絲，為秀髮創造柔順亮麗的效果。

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用家輕易解決髮絲毛躁問題

Dyson Supersonic ™全新抗毛躁風嘴的美髮造型科技正解答了消費者的美髮問題。傳統的吹整方法需要造型師專業熟練的技巧，使用圓梳分區梳理頭髮，同時利用風筒的氣流把毛躁的髮絲吹整並隱藏在柔順的長髮下面。

可是，全新抗毛躁風嘴運用了康達效應，於日常造型中解決髮絲毛躁問題，同時避免頭髮和頭皮受到過熱傷害，以科學達至不需要倚賴高溫便可為不同髮質打造美髮造型的效果。

經過針對不同的髮質的研究和嚴格測試後，Dyson研發了一系列Dyson Supersonic ™風筒配件，以配合不同類型的頭髮造型，包括柔和乾髮風嘴、造型集風嘴、擴散風嘴和順滑風嘴。

購買方法

由即日起，全新抗毛躁風嘴會成為Dyson Supersonic™風筒的標準配件之一，全新Dyson Supersonic™風筒售價為港幣3,580 元，於Dyson官方網站，位於圓方的Dyson旗艦體驗店及各大認可零售商正式發售。

全新抗毛躁風嘴亦適用於Dyson Supersonic™現有風筒型號，產品將於7月26日起於Dyson官方網站及位於圓方的Dyson 旗艦體驗店作獨立發售，售價為港幣500元。

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責任編輯：王芷瑩