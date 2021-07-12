【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設

▲ 男戶主坦言，因不想再浪費金錢租樓住，加上2019年裕泰苑樓價偏低，所以便下定決心置業，最後成功上車！

一對90後新婚夫婦用3年時間儲夠首期，2019年購入東涌裕泰苑320呎居屋單位作婚後新居，一圓上車夢。首次置業的男戶主表示，家居設計最主要是乾淨舒適，同時又需設有各自私人空間。因此，裝修前他特地花約兩個月時間，在多個韓國網站做資料搜集。有設計概念後再找本地裝修公司實踐，和太太合力打造一個混合日式和北歐風格的安樂窩。

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2個方法修飾樓底矮採光度低問題

居屋樓底較矮，因此利用燈光和傢俬設計減低單位壓迫感。全屋採用射燈佈局，增加室內空間層次感。

全屋分3個區域 獨享私人天地

男戶主將新居分三個區域，第一區域是預留房間位置給女戶主作化妝間，客廳的多用途白櫃成第二區域，既可利用側邊空間作鞋櫃之用，又可善用櫃內空間收納衣服。而第三個區域為半開放式房間，這個公共空間可作書房和方便父母或朋友留宿之用。

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結合2種風格設計

鍾情日式及北歐風格的男戶主，在家居裝修及用色上亦花了不少心機。他指「在韓國blog找靈感，色調都是參考日式同北歐風格，擺設參考韓國風格。」他又指所有擺設購置淘寶，大多性價比高，而傢俬則由本地裝修公司度身訂造，大讚高質。

工程詳情：

裝修時間大約3個月，總費用約39萬，當中包括：全屋全爆、廁所及房間牆身重做、防水重做及訂做傢俬項目。

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責任編輯：張懿慧