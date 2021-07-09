【消滅鼠患】食環署首輪目標小區滅鼠行動上月完成　並作出65宗檢控

▲ 食環署在全港各區進行今年首輪的目標小區滅鼠行動於上月25日結束。（資料圖片）

本港多個地區有鼠患問題，食環署在全港各區進行今年首輪的目標小區滅鼠行動於上月25日結束，有效強化地區防治鼠患工作的成效。行動期間，食環署在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等加強滅鼠，分別在6,312和22,646個地點放置毒餌及捕鼠器、填堵338個鼠洞、收集536隻死鼠及捕獲690隻老鼠。

食環署發言人指，為期八星期的目標小區滅鼠行動，以多管齊下的策略，包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，在各區針對性地進行防治鼠患工作。食環署人員亦加強目標小區的街道潔淨服務和街市及小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷，以及清理街道、街市及小販市場的雜物和垃圾，以保持環境衞生。

食環署亦加強公眾教育和宣傳，並為私人樓宇的物業管理公司、食肆負責人、街市檔戶及商販等舉辦了137次衞生宣傳推廣活動，向他們提供防治鼠患的知識及技術指導。

此外，食環署亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等，並針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法行動。在該八個星期，食環署共進行16,158次巡查，並發出3,613個衞生建議、1,721個口頭警告、三封警告信、496張定額罰款通知書及作出65宗檢控。

發言人表示，為令防鼠滅鼠工作發揮最大成效，食環署亦已於本月5日展開為期十星期的第二期全港滅鼠運動，進一步深化部門間的協作及提高市民防治鼠患的意識。

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責任編輯：曾卓鋒