【國安法】歐洲議會通過促撤國安法動議　港府批粗暴干預將無懼制裁

▲ （資料圖片）

歐洲議會通過無約束力動議，促請北京撤銷港區國安法，以及要求歐盟制裁多名中港官員。特區政府發聲明譴責，稱有關「決議案」漠視法治精神，充斥雙重標準，並粗暴干預中國及香港特區的內部事務，強調特區政府人員無懼外國政府提出的「制裁」，會繼續堅定地履行維護國家安全的職責。

港府發言人表示，歐洲國家自己有維護國家安全的法律，議會卻公然要求中央廢除港區國安法，違反邏輯，亦暴露其雙重標準。



政府又稱，國安法實施以來，香港社會回復安寧和穩定，「廣大市民的個人權利和自由再次得到保障，其正面效果是有目共睹、無可爭議的」，又稱港區國安法實施後，傳媒以及普羅市民，每天都繼續行使監督的權利及批評港府施政的自由，海外媒體亦不斷發放有關國安法的消息，訪問不同立場的人士，沒有受到任何阻撓。



政府認為，香港法治和司法獨立一直備受尊重，對歐洲議會一而再地通過「決議案」，要求立即釋放被港府執法機構拘捕的疑犯，或提出某種職業或持某種政治理念的人不受法律制裁，實屬荒謬，非但不尊重法治，更是粗暴干預香港的事務。

外交部駐港特派員公署發言人亦對歐洲議會的決定，表示強烈不滿和堅決反對，認為議會在部分反華議員，不擇手段為反中亂港勢力撐腰打氣，居高臨下對中方橫加指責，聲稱要對中方進行制裁，充分暴露出這些政客極度虛偽的雙重標準和錯亂時空的自不量力。

發言人強調，一段時間以來，歐洲議會一些政客出於一己私利，屢屢在香港等涉及中方主權、安全與領土完整的問題上採取對抗行徑，爭相進行嘩眾取寵的政治表演，中國人民絕不接受這一撮人「教師爺」般的說教。

歐洲議會周四開會，以578票贊成、29票反對通過無約束力的動議，譴責香港政府迫使《蘋果日報》關閉。敦促立即無條件釋放所有被拘留的記者、和平示威者、民意代表，並撤銷他們的控罪。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇