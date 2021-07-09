【渣馬2021】渣打馬拉松擬10.24再賽名額減至1.8萬　所有跑手賽前須接種2劑疫苗

▲ 香港田徑總會及渣馬籌委會計劃，將賽事總名額大減至18,500個。（陳靜儀攝）

原定今年初舉行的渣打馬拉松，因疫情順延至今年10月24日舉行。香港田徑總會及渣馬籌委會計劃，將馬拉松、半馬拉松及10公里三項賽事總名額，大減至18,500個，亦規定所有跑手賽前須接種2劑新冠疫苗，有關方案正待政府審批，料最快下月起接受報名。

自去年初爆發新冠疫情，每年一度的體壇盛事「渣打香港馬拉松」被迫兩度延期，目前暫定今年10月24日舉辦。香港田徑總會及渣馬籌委會本月初向民政事務局提交最新計劃書，建議將參賽總名額由以上屆的7.4萬個，大減四分三至18,500個，當中8,000個屬10公里項目；6,500個屬半馬項目；4,000個屬全馬項目。大會亦只邀請少於20位海外跑手出戰全馬，而所有海外跑手均須按政府隔離防疫要求。

全馬和半馬路線維持不變，而10公里賽則改跑由西隧收費廣場至維園。所有賽事主要工作人員和參賽跑手在比賽日前14天，須接種2劑任何廠牌的新冠疫苗。3個項目報名費亦維持不變，即10公里收360元、半馬收400元及全馬收450元。不過，由於大會將添置防疫物資，會向每名跑手收取50元的「防疫行政費」。

渣馬籌委會主席高威林指，若疫情惡化令賽事要在比賽日前14天取消，大會將退還一半報名費及全數防疫費；但若在比賽日前14天內取消，將不會發還任何費用。他強調，疫情仍存有變數，預計下月初最快獲悉能否如期舉行比賽，若一切順利可在下月起接受報名。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙