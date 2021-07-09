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【聲夢傳奇】官方澄清炎明熹三甲不入傳聞　TVB回應：所有參賽者已簽約

娛樂 17:26 2021/07/09

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TVB回應炎明熹不續約三甲不入傳聞。

TVB節目《聲夢傳奇》將進行決賽，其中幾位年輕唱將備受注目，當中Gigi炎明熹被視成《聲夢傳奇》冠軍大熱。可是近日有傳因炎明熹不肯跟TVB簽約，最終會在比賽中三甲不入。

報導刊出後，網民都對Gigi會否落敗十分關注。而無綫企業傳訊科便向傳媒作出回應。

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無綫企業傳訊科指出：第一、《聲夢傳奇》所有參賽者，於比賽開始前已與無綫簽定五年合約，故不構成因有參賽者未肯簽約，而未能晉身三甲的說法。

第二、《聲夢傳奇》決賽於7月19日（星期一）才進行現場直播，且賽果公平公正公開，參賽者必須憑實力才能晉身三甲！

早前《聲夢傳奇》學員齊拍《奪金》MV。

【聲夢傳奇】Yumi被封Sammi接班人　TVB辦「聲夢Summer Camp」召募新力軍

另外，決賽除有多名業界專業人士擔任評審外，家庭觀眾進行的公開投票亦會計算在內，對賽果亦具有一定影響力。

因此現時賽果如何實屬未知數，故日前報導指炎明熹因未有與無綫簽約，所以未能晉身三甲，完全沒有事實根據！

同時TVB亦再次感謝大家支持《聲夢傳奇》及所有參賽者，決賽將於7月19日晚八點半翡翠台現場直播，見證《聲夢傳奇》三甲的誕生。

同場加映：《好聲好戲》配音員訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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