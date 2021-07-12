【英國升學】女兒小學畢業即赴英國升學　好爸爸分享揀寄宿學校首要條件

▲ 女兒小學畢業即赴英國升學，好爸爸盧英傑分享揀寄宿學校首要條件。

近年不少家長安排子女到海外升學，其中英國是熱門國家之選。本地著名兒童教材DR-Max創辦人盧英傑，獨生女Wincy小六畢業後即赴英國留學，盧英傑坦言，當時曾因女兒年幼而一度猶豫，及後聽從朋友建議，小朋友愈早去會更易融入而下定決心，女兒在英國亦很快適應當地生活；視女兒為掌上明珠的盧英傑選校上首要條件，稱「不一定要女兒升讀牛津或劍橋，未必將考試成績放第一位。」

盧英傑憶述，女兒小學五年級時開始計劃升中，因已不再抗拒英文，女兒主動提出想小學畢業後到英國留學，並自己上網做資料搜集。他坦言一度猶豫，因女兒年紀尚幼，加上自己對海外升學一頭霧水，「那時也有考慮過，究竟會否讓她中三、四才去，因很多家庭都會考慮讀完初中才去，一來比較經濟，少讀數年，第二就是等孩子大點。」

▲ 盧英傑愛女深切。（受訪者提供）

女兒年幼赴英留學一度猶豫

幸運地，他有朋友做英國升學顧問，愛女深切的他立即問眾多問題，「會否被人欺負？會否被人打？女兒不是長得特別高大，會否不適應等。」最後他聽從朋友建議，

他說如果你想小朋友的圈子比較闊，在外國讀書，會認識多些不同國家的朋友，早去可能會較易融入。

回想過去，盧英傑認為當初的選擇沒有錯，女兒在很短時間就適應英國生活，且還傳回與外籍同學的相處照片，與她分享在英國的生活點滴。

選校以愛女開心安全為考慮點

選校方面，不少家長會選倫敦等熱鬧地區，視女兒為掌上明珠的盧英傑，則以愛女安全第一為首要考慮點，並非學業，最後選擇位置較偏遠約克（York）Queen Ethelburgas寄宿學校，盧英傑稱，英國有些區域是比較貴族，可能身份、地位會比較明顯或著重，有些區域比較樸素，但他只想開心成長，

因為小朋友始終是女孩子，我希望女兒能在開心、純樸環境成長，我未必將考試成績放第一位，不一定要貴族區域，和不一定要升讀牛津或劍橋。

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他分享到，Queen Ethelburgas寄宿學校設施完善、xiaopengyou 活動空間大，師生比例好，女兒7至11年級在該校讀了5年。隨著女兒逐漸長大更有主見，考完GCSE之後，女兒希望未來專心讀書，故12至13年級轉校到文風樸素的Rendcombcollege。

女兒赴英留學 親子關係有增無減

不少家長亦擔憂，子女海外升學會影響親子關係。回想起女兒赴英留學一幕，盧英傑至今仍歷歷在目，「看著她離開自己視線範圍，忍不住喊。」，他稱，初時每日與女兒電話溝通保持聯絡，待女兒適應後，保持住一周至少通話一次。他認為，女兒去英國留學，親子關係比之前更好，

每當有假期時，女兒就會回港團聚，大家更加珍惜彼此親子關係，每次回港前，女兒已提早計劃與我們一周的行程，包括飲茶、行山等。

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盧英傑與女兒關係猶如朋友，為融入愛女生活圈子，雙方有共同話題，他獲悉韓團BigBang到澳門開演唱會，即搶票與女兒前往觀看，他笑言，「原來企位還貴，但為了女兒，我都願意放低自己，同女兒好像朋友關係。」

▲ 為與女兒有話題，盧英傑陪女兒看韓團演唱會。（受訪者提供）

女兒準備英國投考大學修讀法律 獲兩間知名大學有條件取錄

轉眼間女兒Wincy已18歲，今年在IELTS考試中取得優異成績，其中聆聽部分更取得最高評級9分，現時她正準備在英國投考大學修讀法律，而華威大學與曼徹斯特大學分別向她提出有條件錄取，只要校內成績與IELTS英文試均達到要求，便會取錄。

Wincy憶述，因在香港讀書壓力大，故高小時嘗試另一種教學模式，「故主動向爸爸提出去英國留學，想去外國看看不同世界。」

她稱，年紀小去英國留學亦有其好處，憶述在爸爸悉心栽培下，雖不再抗拒英文，且對英文產生興趣，惟剛到英國首個星期，外籍老師講英文是母語，故語速快，「好似唱歌一樣。」當時她只能一半聽得明白。

赴英留學一周 極速適應當地生活

但畢竟年紀小，Wincy稱，短短一個星期，她已可完全聽懂外籍老師説話，加上在全英語環境，學英文會學得很快及很好，

因為不只是聽別人說甚麼，自己都要講，講得多英文自然會好。

對於年紀小小就赴英留學，Wincy坦言有思鄉之情，憶述第一次搭飛機赴英留學，與家人分離，一踏入離港閳口就哭，頭一個星期好想念家人，内心和自己說，讀完這一年就回香港。

但她很快認識到新朋友，來英國一兩個星期已完全適應英國生活。而她和父母的親子關係不增無減，雖有時差，但爸爸仍會每周與她傾電話。

目前Wincy正準備在英國投考大學修讀法律，對於將來會留英還是回港發展，孝順女Wincy稱，首選是回港發展，因想將來陪伴家人左右。

此外，Wincy幼時抗拒英文，且英文聆聽未如理想，幸經爸爸4招育兒心得，啓發她對英文好奇心，高小時已對英文產生興趣，更主動提出到英國留學，詳文即睇：【學英文】從抗拒英文到IELTS聆聽考獲滿分 暖爸4招育兒法助女兒提升英文興趣

同場加映：【湊得輕鬆啲】子女幾歲最適合出國留學？ 鄧藹霖分享如何為兩兒準備英國留學

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記者：黃存新