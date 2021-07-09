【急需換肝】1歲栢熙清醒後首向家人展示笑容　媽媽區太盼兒子可自我康復

▲ 1歲男童栢熙急性肝衰竭命懸一綫，昨日已經清醒，並於今日首次向家人展示笑容。

1歲男童栢熙急性肝衰竭命懸一綫，現仍留醫瑪麗醫院兒童深切治療部。其母親區太今日（9日）下午向TOPick表示，栢熙清醒後能夠認出家人，並向家人展示笑容表達他堅強的意志。她又指，兒子復原情況理想，但各項指數仍屬偏高，仍有待醫生觀察病情有否好轉而決定不需緊急捐肝，又希望兒子身體可以自我康復，「可以唔使善心人幫佢捱一刀」。

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栢熙上周五（2日）因發燒、嘔吐入院，證實患上急性肝衰竭。早前有約7人願捐肝予栢熙，惟均是失敗。區太早前引述醫生指栢熙的情況「似過山車」，故仍為此感到十分擔心。

捐肝志願者要求：

年齡介乎18至60歲

男女不限

血型屬A或O型

BMI少於30

沒有酗酒、濫藥習慣

身體狀況良好

手術前後有親人照顧更佳

有意捐肝可聯絡：區太太 9703 3318

（whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=85297033318&text=區太你好,我有意捐肝的）或可直接到瑪麗醫院進行配對。

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記者：陳子謙