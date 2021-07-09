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【公民科】多校新學年選用通識銜接教材作公民科課本　有學校未選定教材

社會 17:43 2021/07/09

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不少學生開始購買新學年教科書。（經濟日報資料圖片）

高中公民與社會發展科今年9月新學年起逐步取代通識科，教育局早前表示，預計經評審的中四及中五年級課本將於明年推出，學校可於2022/23學年選用，換言之，新學年開始推行公民科時，中四將沒有經評審的教科書可使用。TOPick翻閱10間學校的中四級書單，其中一半學校將於公民科使用由香港教育圖書公司出版銜接教材，亦有學校會用校本教材，3校則於開學後才處理有關訂書事宜。

TOPick統計10間來自全港多區的中學書單，發現當中5間學校將於新學年中四公民科中，使用由香港教育圖書公司出版、經修訂的通識科教材《新視野通識教育綜合4版 (2020 年修訂版)銜接教材》，其中嘉諾撒聖心書院列明該書是參考書，學生可選擇是否購買；基督教香港信義會信義中學則表明會使用校本教材，並在開學後集體訂購選用課本；4間學校則會在開學後處理，或待定。

經送審教科書未及於9月開學推出，教育局近月陸續上載公民科的學與教資源，包括教學簡報、工作紙等。局方亦為教師舉辦過多場網上教師培訓課程。當局亦在5月公布教科書送審程序，第一批涉及主題一及二第一個課題的教科書，將於今年11月底送審，預計明年2月底有結果。

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記者：黃悅晴

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