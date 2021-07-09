【當男人戀愛時】許瑋甯自認多愁善感　邱澤為求逼真偷吻女主角

▲ 《當男人戀愛時》

台灣愛情片《當男人戀愛時》的最新幕後花絮片《許瑋甯為戲挑戰篇》曝光，從片中可見，飾演流氓阿成的邱澤為求拍到最迫真的效果，在拍攝期間偷吻飾演欠債女的許瑋甯，許瑋甯亦現身解說拍攝趣聞，更大爆自己戀愛時多愁善感。

邱澤偷吻許瑋甯

其實是因為在電影中，有一幕講片中邱澤與許瑋甯在天台一吻訂情，為求逼真，導演殷振豪與邱澤夾計瞞著許瑋甯，在拍攝時邱澤才突然主動跟她接吻，結果導演如願拍到許瑋甯嚇得措手不及的鏡頭。

導演大讚二人在片場默契十足︰「他們兩個的搭配，這樣之間一動一靜的交錯，我覺得他們都做得非常好。我們的戲份有寫到說，他們最後會接吻，以阿成的個性，這種不按理出牌的，要讓浩婷她接的措手不及，那這部分我們並沒有特別跟瑋甯說，瑋甯她就又把球接住，所以我覺得她這部分真的蠻厲害的。」

為演活角色曬黑皮膚

為了演活在小鎮成長的浩婷一角，許瑋甯下了很多功夫把皮膚曬黑︰「一直想要曬黑，我一曬只有先長斑，但是不會黑。」導演透露許瑋甯在片場幾乎每一天只要一有空，就會走到頂樓曬太陽，她甚至特意去做曬黑的課程，非常專業。

在幕後花絮片段中，許瑋甯自比跟角色一樣在投入戀愛時多愁善感︰「我覺得我跟浩婷蠻像的地方是，對於要進入一段關係的時候，其實會有很多的小劇場，那不像的地方是我覺得浩婷是一個比較兇的人。」

對於瑋甯說自己不兇，導演笑笑反駁道︰「我覺得她心中明明就也有那種，很台灣氣息，有點嗆辣，有點兇悍。」