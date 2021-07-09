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《太陽之歌》音樂劇尾場港韓同步直播　演出成員將發表終演感言

娛樂 17:39 2021/07/09

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《太陽之歌》音樂劇。

《太陽之歌》音樂劇是首次有韓國音樂劇於香港、台灣、星加坡的戲院與韓國同步進行海外直播，亦將迎來尾場。

《太陽之歌》故事講述住在海邊城市的少女徐海娜，患有「著色性乾皮症」，身體不能被陽光照射，唱歌是她唯一的摯愛，直到她遇上了充滿陽光氣息喜歡滑浪的男孩鄭河藍，生命因此開始改變，譜出一齣有關友情、愛情、親情的浪漫溫馨故事。

製作團隊請來一眾青春偶像，包括SHINee成員溫流、DAY6的元弼、NU'EST成員白虎、GOT7的榮宰等輪流分飾男主角，而音樂劇徐海娜一角則由女團Lovelyz成員Kei及音樂劇女演員姜慧仁及李妸真輪流演繹。

各主演近日亦各自分享了在演《太陽之歌》音樂劇期間的心意。溫流表示能夠參與《太陽之歌》音樂劇與出色的演員們一起，心裡感到很溫暖。

元弼很感恩能夠參與《太陽之歌》這樣溫暖及非常棒的作品，練習期間由於每個場景都有動態和定點，跟以前樂隊表演時候的舞台不一樣，所以剛開始時會暈頭轉向，還有要把河藍的感情融入到歌詞和台詞裡面，也是比較苦惱的部分。

成員拍片發表感受。

至於白虎也是首次參與音樂劇的演出，自言開始之前苦惱了很久，也擔心過自己能不能做好。四位男生中年紀最少的榮宰表示：『對於自己的第一部音樂劇，就能參與這麼優秀的作品《太陽之歌》的演出，還是和這麼多優秀的演員們一起，真的覺得很榮幸。」

每場演出尾聲部分，都有下列演員的「終演感言」！

7月16日 (五) 6:30pm    主演：溫流** (SHINee)、姜慧仁
直播戲院：嘉禾黃埔（門票現已公開發售）

下列場次7月12日 (星期一)下午4時 公開發售：

7月24日 (六) 5:30pm    主演：崔榮宰 (GOT7)、李妸真
直播戲院：the sky
 
7月25日1:00pm     主演：元弼  (DAY6)、姜慧仁
直播戲院：the sky
 
7月25日5:30pm    主演：白虎  (NU’EST)、Kei (Lovelyz)
直播戲院：the sky

售票詳情請瀏覽： www.goldenharvest.com

撰文 : TOPick柴犬出動

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