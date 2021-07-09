【柏傲莊III】新世委聘獨資深工程師黃志明審查　強調秉持開誠布公態度處理事件

▲ 新世界柏傲莊III膺「史上最強」新盤票王，上月開售曾收逾萬票。（資料圖片）

由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊III」，新世界宣布第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試未達標，已主動向港鐵及屋宇署通報，並決定主動拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月。新世界今日（9日）再發表聲明，指已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明帶領其專業團隊監督柏傲莊 III 相關樓宇的拆卸重建過程；又提到售樓活動仍然繼續。

即睇最新工地情況：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【矚目新盤】柏傲莊III兩座大廈牆身底座混凝土強度測試未達標 新世界主動拆卸屋宇署正調查。詳情即看：【下一頁】

聲明提到，新世界發展已委聘獨立第三方專家資深工程師黃志明，帶領其專業團隊監督柏傲莊 III 相關樓宇的拆卸重建過程。專家團隊將會調查是次事件的經過，提出改善建議，確保 樓宇質量合符相關法例及法定標準。專家團隊亦會檢視整個建築工程的工序流程，並 盡快向新世界發展提交報告。同時，黃志明團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊 I 及 II 的質量覆檢結果，確保整個柏傲莊項目以最佳質量完工交付全數買家。

資深工程師黃志明為「黃志明建築工程師有限公司」董事總經理，從事土木工程、結構工程等工作逾30年，在工程界具有多年經驗，曾參與調查多個建築工程意外及事故，包括曾參與調查2016年城大天花倒塌、2017年港珠澳大橋混凝土測試報告涉嫌作假、中區警署建築群已婚督察宿舍倒塌、2002年天頌苑居屋短樁等事故。

柏傲莊III第8座示範單位：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聲明亦提到，就外界關注屋宇署於6月18日接獲柏傲莊 III 檢測報告後，售樓活動仍然繼續，新世界 發展強調，於 6 月中接獲承建商的通知，柏傲莊 III 第 8 座部分牆身結構的混凝土檢測 數據未達要求，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構亦僅佔 已興建樓層的牆身結構約百分之 1，有關問題可透過更換或重造等方案解決，類似情況 並非罕見，亦對完工及關鍵日期並無任何影響，故此不影響售樓活動進行。

就另外柏傲莊 I及II期建築結構，聲明指檢測結果顯示兩期共5座樓宇（第2、3、5、6 及 7 座）的結構安全均合符相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門。

新世界強調，集團一向高度重視其物業發展項目的質量，並秉持開誠布公、具高透明度的態度處理是次事件，務求令買家安心。集團會繼續虛心聆聽各界意見，定期公布最新信息， 並積極作出回應。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

記者：曾卓鋒