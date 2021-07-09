【新冠疫苗】BioNTech指打第三劑可增抗體5至10倍　專家指明年稍後或需打第三針

▲ BioNTech指打第三劑可增抗體5至10倍，專家指明年稍後或需打第三針（資料圖片）

以色列最新數據指，接種復必泰疫苗6個月後，於預防感染和有輕微症狀方面的效力有所下降；美國輝瑞藥廠及德國BioNTech今（9日）發聲明，表示近日有初步數據指，在接種兩劑復必泰疫苗6至12個月後再打一劑加強劑，可增加體內抗體濃度5至10倍，正在未來數週內將數據提交給美國食品和藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）和其他監管機構。

以色列最新數據顯示，市民接種復必泰疫苗後對預防感染及發病率由9成4下降至6成4，不過預防重症及住院則仍達逾9成；而以色列政府6月初取消防疫限制，而當時正值Delta病毒株開始擴散，暫未知與疫苗保護率下降是否有關。

輝瑞及BioNTech今發聲明指，留意到以色列數據指，接種復必泰疫苗在6個月後，於預防感染和有輕微症狀方面的效力有所下降，故相信在接種疫苗後的6至12個月內可能需要第三劑。

▲ 許樹昌向TOPick表示，目前討論是否要打第三劑屬言之過早（資料圖片）

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向TOPick表示，目前討論是否要打第三劑屬言之過早，目前以2劑疫苗對付變種病毒的數據仍陸續出爐，而且加強劑疫苗是否足夠全球供應亦令人關注，故目前仍須待更多數據支持，如疫苗的抗體水平數據、T細胞免疫反應數據等；他坦言，目前甚至不知道體內最少要有多少中和抗體濃度才可防止感染。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅亦指，需要觀望更多數據才能決定，若疫苗保護力變弱，料至明年稍後才須打第三針。

此外，變種新冠病毒近日肆虐全球，輝瑞及BioNTech表示，正同步研究改良針劑應對Delta變種病毒，預計下月可開展臨床研究，但需獲得監管部門的批准。

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記者：鄧凱文