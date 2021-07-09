【商場優惠】如心廣場x韓國觀光公社推出模擬直飛濟州活動　送來回韓國機票9折優惠券及T-money 交通卡

▲ 荃灣如心廣場聯乘韓國觀光公社，舉辦模擬駕駛體驗活動。（商場提供）

暑假就到，暫時未有得飛時，不妨到荃灣如心廣場感受「飛」一般體驗。由7月22日至8月22日期間，超巨大駕駛艙會殺入如心廣場，讓顧客可變身飛機師模擬駕駛至韓國濟州島，感受久違了的飛行體驗。顧客憑NINA CLUB積分或於商場即日電子消費滿指定金額，即可換領飛行體驗證，更有機會得到由韓國觀光公社送出韓亞航空預訂的香港來回韓國機票9折優惠券。

如心廣場同時推出早鳥6折優惠獎賞，由7月16日至7月21日期間，NINA CLUB會員可以超抵積分優先換領，只需憑18,000積分即可換領濟州島模擬飛行體驗證一張，讓會員率先報名參加，欣賞韓國濟州島的風光。而於7月22至8月22日期間，NINA CLUB會員亦只需須憑30,000積分或以3,000積分及電子消費滿$1,200或以上，換領濟州島模擬飛行體驗證。每日名額有限，先到先得，換完即止。

▲ 濟州島的守護神石爺立體石像。（商場提供）

商場於中庭位置會特設登機閘口打卡位，然後顧客就可準備登機，參加歷時約15分鐘的模擬飛行體驗，變身飛機師暢遊濟州島秘境，更可一嘗駕駛飛機的體驗。活動完成後更會為各位機師拍下即影即有照片作留念。

韓國觀光公社更專程將濟州新興景點道頭洞彩虹海岸路搬到現場作打卡位，並擺設濟州島守護神石爺立體石像，顧客只需將與濟州島石爺的合照上載至社交平台，即可獲贈遊韓必備T-money交通卡。

而活動期間於如心廣場NINA CLUB手機應用程式報名參加濟州島模擬飛行體驗者，於現場核對電子體驗證後，即可獲得韓亞航空預訂香港來回韓國機票的9折優惠券，合共100張，可於實施旅遊免隔離及通關後起計6個月內使用。

記者︰黃依情