  • 31°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】如心廣場x韓國觀光公社推出模擬直飛濟州活動　送來回韓國機票9折優惠券及T-money 交通卡

休閒消費 18:02 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

荃灣如心廣場聯乘韓國觀光公社，舉辦模擬駕駛體驗活動。（商場提供）

暑假就到，暫時未有得飛時，不妨到荃灣如心廣場感受「飛」一般體驗。由7月22日至8月22日期間，超巨大駕駛艙會殺入如心廣場，讓顧客可變身飛機師模擬駕駛至韓國濟州島，感受久違了的飛行體驗。顧客憑NINA CLUB積分或於商場即日電子消費滿指定金額，即可換領飛行體驗證，更有機會得到由韓國觀光公社送出韓亞航空預訂的香港來回韓國機票9折優惠券。

如心廣場同時推出早鳥6折優惠獎賞，由7月16日至7月21日期間，NINA CLUB會員可以超抵積分優先換領，只需憑18,000積分即可換領濟州島模擬飛行體驗證一張，讓會員率先報名參加，欣賞韓國濟州島的風光。而於7月22至8月22日期間，NINA CLUB會員亦只需須憑30,000積分或以3,000積分及電子消費滿$1,200或以上，換領濟州島模擬飛行體驗證。每日名額有限，先到先得，換完即止。

濟州島的守護神石爺立體石像。（商場提供）

商場於中庭位置會特設登機閘口打卡位，然後顧客就可準備登機，參加歷時約15分鐘的模擬飛行體驗，變身飛機師暢遊濟州島秘境，更可一嘗駕駛飛機的體驗。活動完成後更會為各位機師拍下即影即有照片作留念。

韓國觀光公社更專程將濟州新興景點道頭洞彩虹海岸路搬到現場作打卡位，並擺設濟州島守護神石爺立體石像，顧客只需將與濟州島石爺的合照上載至社交平台，即可獲贈遊韓必備T-money交通卡。

而活動期間於如心廣場NINA CLUB手機應用程式報名參加濟州島模擬飛行體驗者，於現場核對電子體驗證後，即可獲得韓亞航空預訂香港來回韓國機票的9折優惠券，合共100張，可於實施旅遊免隔離及通關後起計6個月內使用。

記者︰黃依情

相關文章

【5000元消費券】美麗華集團推逾600萬元消費券優惠　Mira Place限定消費滿額享100%現金券回贈
13:32 2021/07/08
【5000元消費券】美麗華集團推逾600萬元消費券優惠　Mira Place限定消費滿額享100%現金券回贈
【一元購物】IKEA限時低價體驗車快閃全港　最低價一元起購人氣家品【內附連結】
12:13 2021/07/08
【一元購物】IKEA限時低價體驗車快閃全港　最低價一元起購人氣家品【內附連結】
【買一送一】北海道一幻拉麵第5分店進駐荃灣　期間限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵買一送一
13:14 2021/07/08
【買一送一】北海道一幻拉麵第5分店進駐荃灣　期間限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵買一送一

你可能感興趣

【5000元消費券】美麗華集團推逾600萬元消費券優惠　Mira Place限定消費滿額享100%現金券回贈
13:32 2021/07/08
【5000元消費券】美麗華集團推逾600萬元消費券優惠　Mira Place限定消費滿額享100%現金券回贈
【一元購物】IKEA限時低價體驗車快閃全港　最低價一元起購人氣家品【內附連結】
12:13 2021/07/08
【一元購物】IKEA限時低價體驗車快閃全港　最低價一元起購人氣家品【內附連結】
【買一送一】北海道一幻拉麵第5分店進駐荃灣　期間限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵買一送一
13:14 2021/07/08
【買一送一】北海道一幻拉麵第5分店進駐荃灣　期間限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵買一送一
著數優惠 付款優惠 積分優惠 濟州 商場 如心廣場 Nina Tower 機票 航空 南韓 荃灣

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別