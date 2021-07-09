【搶劫判囚】為幼子籌學費留學致欠債10萬　父劫珠寶店囚8年官勉非世界末日

▲ 無業父親持氣槍及天拿水搶劫金飾，今於高等法院被判監8年。經濟日報資料圖片

育有3子的父親失業後，為繼續供18歲幼子於英國讀書，向財務公司借貸逾16萬元，惟遭追債電話不斷滋擾，遂持氣槍及天拿水獨行搶劫珠寶店，劫去價值逾195萬元金飾，被職員及休班警追截擒獲。涉案父親今（9日）於高等法院承認搶劫等罪，被判監8年。暫委法官判刑後勉勵被告是成功父親，妻兒對其不離不棄，「唔係世界末日，唔好放棄」。

被告李伯榮(53歲)，案發時無業，承認1項搶劫及1項襲擊導致他人嚴重受傷罪。暫委法官游德康判刑時引述求情指，被告育有3名18至27歲兒子，首兩名兒子為建築師及社工，幼子則於英國完成高中後返港繼續學業，被告並須照顧行動不便年邁母親。

法官引述求情指，被告原於物流公司工作，惟於2019年底因經濟下滑而失業，為供讀幼子於英國讀書，遂向財務公司借貸逾16萬元，從此不斷受追債電話滋擾。由於被告經濟受壓，失去自制能力下賭博致財政拮据。被告並沒有將財困情況向人透露，每天仍不斷收到追債電話，於無人傾訴下，在珠寶店外徘徊，最終決定搶劫，事後感到後悔。

法官判刑時指雖然同情被告的情況，亦同意犯案與其性格不符，但被告不但持氣槍，更帶備天拿手。被告雖然期間曾於店外徘徊，惟最終決定行事，某程度上屬有計劃，若非店員及休班警英勇追截，被告或得手後逃之夭夭，就兩罪共判監8年。

法官最後勉勵被告，指他若行為良好，服刑5年便可獲釋。法官指被告是成功父親，兒子分別事業及學業有成，被告是好丈夫，亦是好兒子。法官向被告指「妻兒對你不離不棄，唔係世界末日，唔好放棄」。法官表示明白家人會有困難，相信被告的兒子有能力照顧家人，「要感激你現有嘅嘢」。

案發於2020年2月13日早上約11時許，被告到位於旺角亞皆老街的六福珠寶店，被告將液體淋向飾櫃，向職員表示將會起火，並從褲袋取出氣槍指向職員表示搶劫，同時要求職員取出金飾，威嚇店外會有人負責點火，職員照辦，被告取去金飾後逃走。

珠寶店職員聯同途經的休班警追截及制服被告，並起回總值逾195萬元金飾，期間職員遭被告咬傷，有關液體經化驗後證實成分與天拿水相近。被告其後被捕，警誡下稱欠債逾10萬元，因受財務公司追債電話滋擾，擬搶劫後變賣金飾作還債用。

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記者：林育慧