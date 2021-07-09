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【後生仔傾吓偈】馮盈盈船P出意外受傷　FYY入院縫針嚇到尖叫

娛樂 18:29 2021/07/09

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馮盈盈、陸浩明主持《#後生仔傾吓偈》。

TVB綜藝節目《#後生仔傾吓偈》的一班主持馮盈盈、戴祖儀、陸浩明（6號）、孔德賢、黃凱儀（波波）等，早前走出錄影廠，齊齊出海開船P。不過盈盈開工期間卻發生意外，不但血流如注，更因而入院綘了6針。

今日 （7月9日） 下午，受傷未愈的盈盈在助手摻扶下一拐一拐現身《#後生仔傾吓偈》錄影現場；穿著拖鞋的盈盈，右腳腳趾公「包到成隻稯」咁，行動力亦大受影響，需要助手常伴身邊幫忙。開朗的盈盈依然與現場工作人員有講有笑，期間更遭同事封為「縫六針」，令她哭笑不得。

盈盈在船上出事前拍的照片。

及後盈盈接受無綫娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）訪問，笑著「還原」事發經過：「嗰日其實我已經唔使玩啲好激烈嘅水上遊戲，只係留喺船上面做好主持嘅工作，點知偏偏我係最傷嗰個。」

盈盈指，當時可能未有為意船上翹起了的鐵片，結果腳趾公因而遭殃。她說受傷當刻沒有半滴血，但過了數秒後即時血如泉湧，但當時盈盈未覺得太痛：「但現場同事就好緊張，同埋見到有塊皮反咗出嚟。跟住我就用水沖個傷口啦，呢個時刻啲血就係咁湧出嚟喇。」

盈盈表示受傷一刻不覺得太痛。

她又謂到醫院後，聽到醫生表示需要綘針後才知事態嚴重，更嚇至哭了出來。

她又笑指原來打麻醉針才是最驚嚇：「打針先係最痛架！支針一拮落嚟，我就尖叫咗出嚟，全個醫院都聽到。我唔知係咁，因為我第一次縫針咋。」盈盈又表示要感激同樣受了腳傷的6號雪中送炭：「佢有個透明膠袋，可以喺沖涼嘅時候包住等傷口唔會入水，我就問佢借咗嚟用，佢話好彩佢未掉。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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