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【患難見真情】10年同事變救命恩人　兩女互捐腎予對方丈夫家庭重生

親子 18:56 2021/07/09

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美國一對共事10年的女同事，互相捐腎予對方丈夫。

緣份很奇妙，在美國有一對共事10年的女同事，因一次在洗手間閒聊，才知道雙方的丈夫都有腎衰竭問題，等待適合的腎臟移植。最終她們互相捐腎予對方丈夫，不但令丈夫得以續命，兩個家庭亦能重生。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，Tia Wimbush和 Susan Ellis都在亞特蘭大兒童保健中心的IT部門工作了10年，不過她們只是點頭之交，直至2019年才開始熟悉起來。去年9月，她們有次無意中在洗手間相遇，改變了她們的關係。當時她們一邊洗手一邊漫不經心地聊天，才發現大家的丈夫都有腎衰竭問題，正等待換腎。

Tia（左）和Susan（右）由同事變成對方丈夫的救命恩人。（影片截圖）

與雙方丈夫血型一致

當Tia問Susan丈夫是甚麼血型，得悉對方與她一樣是O型陰性，這是一種很難配對的罕見血型。而Susan的A型血，與Tia丈夫的AB血型相配。Tia非常驚訝︰

我腦子裡一直在想，如果我們可以將腎臟捐贈給彼此的丈夫會怎樣？

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於是兩個家庭開始了解，是否能互相捐腎，Tia和 Susan萬萬想不到彼此會聯手挽救丈夫的生命。

Tia與教師丈夫Rodney育有兩名兒子，Rodney在2019年8月因身體不適被送往急症室，之後診斷出患有腎衰竭和慢性腎病，自此需定期洗腎。至於Susan與丈夫Lance有兩個女兒，Lance不幸於2010年患上腎病，並在2017年接受母親的腎臟移植手術。可是2019年8月再次出現腎衰竭問題，身體開始排斥母親的腎臟，他亦因此要洗腎。

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兩個家庭關係如家人

兩位妻子進一步接受血型和抗體測試，證實完全吻合，今年3月19日四人順利進行腎臟移植手術。自從換腎後，兩對夫婦感情愈來愈親密。Tia表示︰

這超出了友誼，我們已經是一家人，永遠聯繫在一起！

經過幾個月的康復過程，Tia和Susan於5月17日重返工作崗位，獲亞特蘭大兒童保健中心一群同事熱烈的歡迎，不少人因她們的故事感動流淚。Tia和Susan希望通過分享她們的故事，啟發別人成為器官捐贈者，拯救有需要的家庭。

同場加映︰1歲短腸症悅悅捱過4次手術肝衰竭　爸媽不放棄盼現奇蹟︰等你回家

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責任編輯：王明芳

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