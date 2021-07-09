【港區國安法】首案被告表證成立　辯方專家批評控方專家機械式解讀光時口號

▲ 辯方專家證人香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡（左）今於高等法院作供。陳卓欣攝

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(9日)於高等法院續審。辯方專家證人李詠怡作供時，批評控方專家證人劉智鵬引經據典，機械式地解讀梁天琦所創作的「光復香港 時代革命」口號，有港獨及分裂國家意思。

辯方傳召香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡以專家證人身分作供，李於報告中提及「光復屯門」、「光復上水」等反水貨客的遊行事件，該些「光復」行動目的是要恢復香港日常的秩序和空間。李指一個國家可以出現不同族群，她不認為他們對對方產生憎恨，就是要推翻政權。

就「革命」而言，李指有3個意思，分別是以武力改變管治方式、社會上的重大改變及太陽的轉動。李認為「時代革命」則可以是指政治體系有重大改變，也可指是人民在這時代的處事方式有重大改變。

李又指，梁天琦於2016年在選舉造勢大會說的「光復香港 時代革命」中的「光復」，有可能是採用了「光復屯門」、「光復上水」遊行等的意思。該口號是梁於當時的造勢大會使用，意思是要恢復社會秩序，團結愛自由的人士，為時代作出改變。但這不代表梁當天發言的全部內容，他當時發言提及香港獨立等。

李又指「光復香港 時代革命」於2019年被廣泛使用，是因為反修例事件，以及發生元朗7.21襲擊事件，人們有發洩憤怒的需要。而在2019年後的反修例示威中，起初仍會有主辦單位牽頭帶領示威者，但後來的示威已經沒有領袖，相信示威者對口號有不同的理解。

李批評控方專家證人劉智鵬引經據典，機械式地解讀梁天琦所創作的「光復香港，時代革命」口號，說成口號有港獨及分裂國家的意思。李又提及，劉將梁說「選票就是子彈」解釋成「 將選票當作武器」是不合適，因為該句子只是比喻，李舉例「時間就是金錢」，但其實不能用時間買東西。

被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪，3名法官今早裁定被告表證成立，被告不出庭自辯，傳召兩名專家作供；聆訊下周一(12日)續。

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記者：陳卓欣