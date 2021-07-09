  • 31°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 19:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新冠肺炎口服藥或快將面世　默沙東藥廠試驗料今年秋天前出結果

食用安全 18:53 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

美國政府擬斥資12億美元，購買170萬份新冠肺炎口服藥物。

新冠肺炎或快將有藥醫！美國政府在當地時間周四（8日）宣布與默沙東藥廠（Merck）簽約，一旦藥廠研發的新冠肺炎實驗性口服治療藥物，獲取FDA緊急使用授權，美國當局將會斥資12億美元，購買170萬份治療藥物。

據《法新社》報道，默沙東藥廠正研發抗病毒藥物，名為molnupiravir，目前已在全球展開涵蓋1,850人的第3階段臨床試驗，試驗結果預料會在今年秋天前出爐。

默沙東藥廠期望在今年年底前，產出超過1，000萬份治療藥物，藥物療程為5天。

據指，molnupiravir屬新冠肺炎口服藥，為默沙東藥商Ridgeback Biotherapeutics研發。而molnupiravir需要獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）授權或正式批准緊急使用，當局才會完成是次協議交易。

有專家指出，由於並非所有人都對疫苗反應良好，而且有不少國家正面對疫苗短缺，口服藥物的研發可應付市場需求。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

 

健康問題 藥物種類及名稱 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 美國

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別