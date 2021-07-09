【新冠肺炎】新冠肺炎口服藥或快將面世　默沙東藥廠試驗料今年秋天前出結果

▲ 美國政府擬斥資12億美元，購買170萬份新冠肺炎口服藥物。

新冠肺炎或快將有藥醫！美國政府在當地時間周四（8日）宣布與默沙東藥廠（Merck）簽約，一旦藥廠研發的新冠肺炎實驗性口服治療藥物，獲取FDA緊急使用授權，美國當局將會斥資12億美元，購買170萬份治療藥物。

據《法新社》報道，默沙東藥廠正研發抗病毒藥物，名為molnupiravir，目前已在全球展開涵蓋1,850人的第3階段臨床試驗，試驗結果預料會在今年秋天前出爐。

默沙東藥廠期望在今年年底前，產出超過1，000萬份治療藥物，藥物療程為5天。

據指，molnupiravir屬新冠肺炎口服藥，為默沙東藥商Ridgeback Biotherapeutics研發。而molnupiravir需要獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）授權或正式批准緊急使用，當局才會完成是次協議交易。

有專家指出，由於並非所有人都對疫苗反應良好，而且有不少國家正面對疫苗短缺，口服藥物的研發可應付市場需求。

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責任編輯：羅嘉欣