【認罪候判】反對「明日大嶼」涉非法集結及襲擊　男生認兩罪保釋候判

▲ 被告黃家豪（左）准保釋候判。林欣樂攝

「守護大嶼聯盟」於2018年發起遊行反對「明日大嶼」填海計劃，及後在政府總部外舉行論壇，期間約10多人突然衝上台，有人「搶咪」並與在場人士發生衝突。3男在事隔逾2年後被正式起訴，其中1名城大學生今（9日）於東區裁判法院承認非法集結及普通襲擊2罪，准保釋至下周五（16日）判刑，其餘兩名被告否認1項非法集結罪，排期至10月5日開審。

3名被告依次為周家驊（28歲；文員）、黃家豪（22歲；學生）及許嘉鍵（18歲；學生），他們同被控1項非法集結，次被告黃家豪另被控1項普通襲擊罪，他今承認兩罪。他承認於 2018 年 10 月 14 日在政府總部東翼前地，與其他不知名人士參與非法集結，以及襲擊區議員周偉雄。

首及第3被告則否認控罪，案件排期至10月5日開審，審期3天。

案情指，案發當天，「守護大嶼聯盟」發起遊行反對「明日大嶼」填海計劃，遊行隊伍到政府總部外後，在俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地舉行公眾論壇。論壇進行至下午約5時，姚松炎發言後，約10多人衝到台上，次被告與其他人搶走咪高峰，議員周偉雄等人上前協助，及後次被告用手打了周一下，混亂間有人呼救，次被告及另一人當場被捕。

代表次被告的大律師黃宇逸求情時指，被告搶咪是即時的決定，並無預謀，僅因為當日沒有機會發言才作出即時行動。被告之後揮拳擊中周議員，但被告事前曾被人勒頸，他因受辱才出手襲擊，事發之後已立刻向周道歉，周亦接納，後來才知道勒頸的人並非周，被告承認行為魯莽。

黃強調本案比同類案件輕微，而案發當時為2018年，遠早於2019年下半年發生的社會事件，故不應該受該些案例影響，雖然法庭中亦有相關爭議。

黃又指，次被告曾在城大編委會服務，當時與團隊努力令城大編委由學校媒體變為港人有所聽聞的媒體，所拍攝的社運現場片段亦曾在其他審訊中被引用。次被告之後加入「加山傳播」，將於今年9月完成最後一個學期，希望能盡快完成學業及投入社會工作，並希望裁判官考慮判社會服務令，若不考慮社會服務令，被告則望判短期監禁或緩刑。

裁判官黃雅茵將案件押後至下周五(16日)判刑，並提醒被告任何判刑選項均有可能。

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記者：林欣樂