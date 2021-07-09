【東張西望】潘梓鋒茶餐廳疫市生意跌剩3成　堅持繼續做︰想伙計有工返

▲ 《東張西望》主持潘梓鋒的茶餐廳在疫市下生意大跌，靠開源節流終達收支平衡。

TVB藝人潘梓鋒（Bryan），最為人熟悉的必定是《東張西望》男主持之一，最近他有份參加TVB《明星運動會》的拳擊賽，大騷堅毅鬥志。除活躍於電視界外，原來Bryan還涉足飲食界，早年就與友人合資接手九龍城一間老字號冰室。

可是近年遇上疫情衝擊，無奈只好「蝕住開」。雖然同時間賺外快的司儀工作也因疫情而減少，他也寧願有開源節流也不想結業打爛伙計飯碗，一於大家共度時艱。

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▲ 曾參加2006年香港先生選舉的Bryan，先後於有線及無綫任職娛樂新聞主播，近年就靠《東張西望》主持成功入屋。（IG圖片）

情有獨鍾九龍城

創業，一切緣於他對九龍城的情意結。「我在九龍城長大、讀書，我爸爸舊時也在這裏開跌打館，直至他退休後才買屋搬離九龍城。但我們經常會回來飲茶，找舊街坊打打牙骹。」Bryan說。

大約8年前，當時身為娛樂台主播的Bryan剛好約滿有線，在前路未卜之下，有次在與「老家」九龍城老字號大德冰室的老闆夫婦閒談中，得知他們準備退休，正物色新東家，並問他有否興趣接手，於是就一拍即合，與兩位友人合資約100萬元接手經營。

「當時離開有線後，都想試試自己創業或做其他工作。加上我始終喜歡九龍城這地方，與老闆又相熟，知道這店有穩定的生意，有班熟客會常來飲茶，而且原班底的師傅又肯留低幫手，就膽粗粗決定了。」Bryan說。

▲ 接手茶記後，他親力親為由樓面做起，現在沖奶茶絕對無難度。（湯炳強攝）

九龍城的老字號冰室非少，偏偏Bryan就對大德情有獨鍾，只因這冰室就是陪伴他成長的一個「老朋友」。「我記得小時候住在侯王道，大德冰室就在我家對面，會經常幫襯。我就是看上了舊式茶餐廳的情懷，喜歡街坊們濟濟一堂的熱鬧感覺，倒不如開間茶記，讓大家有地方呷杯茶、聚聚舊。」

但想當年，要一個廿多歲的年輕人一下子將幾十萬積蓄盡地博一舖，勇氣實在可嘉，他亦笑言：「畢業後只打過工幾年，投資的錢基本上是全副身家，銀行也只剩幾百幾千元，絕對是非常擔心。我咁大個仔第一次拿幾十萬出來投資，而且兩位拍檔完全未接觸過飲食業，都怕會損手爛腳。」

日做14小時親力親為

既然「洗濕咗個頭」，也沒後退餘地，Bryan決定頂硬上，由零開始。他每日早上5時半就回到餐廳開工，由叫貨、企堂落單或水吧沖茶等，全部落手落腳去學，日做13、14小時，直至約半年後餐廳開始靠穩，才退下火綫。

Bryan稱：「當一星期7日都要天未光就起床，的確辛苦，但回想起來都是開心的，起碼為自己喜歡的事情努力過。而且爸爸由細到大也教我：『力不到不為財』一個行業如果自己完全不認識，被人家牽着鼻子走，會很蝕底。」

他指，至少要學識所有運作，在出現問題時也懂得怎解決：「如水吧師傅病了，你會知道如何沖茶給客人，基本營運要做到。」

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疫情生意大跌貼私己錢

開業至今8年，大德冰室的生意也不錯，而作為明星足球隊一份子的Bryan。

一班明星波友每次練波後也會來幫襯，例如華哥黃日華，就最愛這裏的濃滑奶茶。可惜是，熱鬧的氛圍無奈也被近年疫情所破壞，食肆首當其衝成為重災區，紛紛出現結業潮。這場疫境，更是他預料之外。

▲ 一班明星足球隊成員非常撑場，經常於踢波後就到他的茶記打躉歎下午茶。（IG圖片）

Bryan指：「就算市道如何差也好，樓市冧、股市冧，也要吃飯，但萬萬想不到這疫情是會令到大家人心惶惶，不敢外出用餐。我的舖頭面積不大，如早前限聚令要相隔1.5米，基本上這店只可容納8至10人，是迄今我做這生意面對過的最大挑戰。」

轉戰外賣，縱然是開源節流的方法之一，但餐廳舖租、燈油火蠟、伙計人工，加上每日只剩3、4成生意下，也難逃蝕錢厄運：「之前賺到的錢，我們會留在舖頭中作營運開支，但疫情最差時基本上每日開工也要蝕住做，有時叫貨也要找數，惟有動用這筆『私己錢』，差不多有6位數，亦接近用完了。」

不過他慶幸跟業主溝通後，對方願意減租一、兩成，感激地說：「暫時捱得住。」

外快工作賺少6位數

生意難做，就連幕前工作也大受影響。Bryan過檔無綫後，除任《東張西望》主持外，間中還出埠拍《3日2夜》或接些公開活動的「外快」司儀工作。

可惜疫情來襲，完全歸零，幾乎減少了6位數的額外收入，他笑言是其人生中最難捱的其中一段時間。

▲ Bryan慶幸打拳時沒遇上嚴重受傷，最辛苦反而是要在9日內減12磅，他亦非常感激崔建邦特別照顧他們一班新手拳手。（IG圖片）

而與父母同住村屋的他，向來是個孝順仔會幫忙供樓，他不諱言原本有再置業的打算，無奈這幾年收入差了，難以儲錢，惟有暫時打消這念頭。

他誠懇地說：「所有生意及收入都受影響，老實說的確想過放棄，但始終做耐有感情。我非常喜歡九龍城，就算沒開店也常來飲茶，希望可留低在這地方繼續經營，加上與伙計合作多年，我希望人人有工返。」

幸好近數月疫情開始緩和，市面慢慢復甦，街坊們放心外出用餐，茶餐廳亦開始收支平衡，Bryan有信心能捱得過，逐步逐步回復正常。

▲ 他早前與10優港姐麥明詩拍攝《單車遊學團》，踩足25日單車由中國去柬埔寨，兩人更因此成為好友，經常相約踩車。（IG圖片）

大德冰室

地址：九龍城城南道44號地舖

電話：2382 7381

營業時間：6am-10pm

記者：黃依情