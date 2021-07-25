【生命鬥士】1歲短腸症悅悅不敵病魔離世　爸媽心痛：永遠自豪有你這女兒

▲ 1歲女嬰可悅（悅悅）歷壞死性腸炎引發多重病患，延至7月24日晚上不治。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她雖成功駁長小腸，但出現肝衰竭問題，一直留院抗病。悅悅父母Chris和Yuka昨晚（24日）在社交媒體透露，悅悅於晚上7時14分於媽媽的懷抱上離世，並表示會永遠自豪育有悅悅這女兒。

▲ 悅悅出生後捱過4次手術，一直勇敢抗病。（受訪者提供相片）

Chris和Yuka於facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發帖宣布，悅悅於媽媽的懷抱上離世，感謝悅悅一生為好多人帶來歡笑，是所有人眼中的開心果，並為好多人帶來希望，改變對生命的看法，令更多家庭更加珍惜子女。悅悅雖然生命不長，但短短時間做到很多人一生都未必做到的事。

爸爸媽媽永遠會自豪有你呢個女兒，你係全世界最漂亮最可愛。悅悅終於都得到解脫，你嘅努力同堅持爸爸睇到晒，你上到去記得問天父拎你最愛嘅星星餅同波波米呀。

悅悅爸媽感謝每位對悅悅一直以來的支持和愛錫，悅悅好安詳舒服地回到天父身邊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一度心跳停頓兩次

早前Chris和Yuk透露悅悅「洗血」（血液透析）後情況沒惡化也沒好轉，醫生吿知復原機會很微。他們接受醫生建議，讓悅悅停止洗血，以免持續洗血增加感染風險，亦希望她能舒舒服服睡在床上，不要太多束縛。兩夫婦曾表示︰

只要一息尚存，我哋都唔會放棄。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，悅悅除肝衰竭外，腎臟也開始出現衰竭跡象，曾全身多處地方出血，其後已停止使用強心藥。悅悅停止強心藥後血壓偏低，心跳一度停頓兩次。父母看著悅悅都忍不住流淚，但一直心存盼望「希望集氣能有奇蹟」，他們每日都捉緊時間陪悅悅，直到悅悅身體器官完全衰竭離開。

父母從沒放棄盼現奇蹟

Chris和Yuka早前接受TOPick專訪時表示，Yuka懷孕十多周時產檢，醫生發現雙胞胎其中一個血流不正常，未必捱到24周，甚至影響另一個同卵而血管相連的姊妹。醫生曾提議她進行血流切斷手術，萬一悅悅出事亦能保住可納，但Yuka堅決不減胎。最終雙胞胎撐到31周，於去年5月12日出生。

▲ Chris和Yuka一直盼望奇蹟出現。（文子健攝）

悅悅因壞死性腸炎經歷了3次手術，小腸由128厘米切除至12厘米，腹部有兩個造口，胸口亦有一條靜脈導管，需長期輸送營養液。不過，她的肝臟在長時間運作下，導致慢性肝衰竭，肝功能低於5成。悅悅踏入1歲不久即進行第4次手術，以改善腸道吸收功能，減低輸送營養液為肝臟帶來的負荷。第4次手術完成後，悅悅的小腸由12厘米駁至30厘米，卻不幸肝功能轉差。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Chris和Yuka一直盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。

▲ 5月時，Yuka和Chris在醫院慶祝悅悅1歲生日。（受訪者提供相片）

悅悅父母專訪，詳看【下一頁】

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳