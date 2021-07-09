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【刀傷警員】警方慈雲山拘捕36歲男子　涉網上教授以刀面應對警員

社會 19:05 2021/07/09

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網絡安全及科技罪案調查科經深入調查後，今日（9日）於慈雲山拘捕一名36歲男子，被捕人涉嫌於本月2日在網上貼出多款刀的使用方法，及以刀面應對警員方法。（黃傑偉攝）

警方指7月1日晚上發生於銅鑼灣的嚴重傷人案件，針對警員的暴力案件發生後，警方發現仍有不法分子於媒體上發放訊息，鼓吹他人襲擊甚至殺害警員。網絡安全及科技罪案調查科經深入調查後，今日（9日）於慈雲山拘捕一名36歲男子，被捕人涉嫌於7月2日在網上貼出多款刀的使用方法，及以刀面應對警員方法。

【刀傷警員】國家安全處接手調查7.1傷警案 積極調查兇手有否同黨或被煽動。詳情即看：【下一頁】

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，警方對網上鼓吹暴力 案件調查會持續不停，每段鼓吹暴力訊息，調查到適當時候便會作出拘捕行動。 今日拘捕男子，是相關案件一個星期內第4名被捕人士。

譚指唆使或促致他人所犯罪行即屬同一罪行，而根據刑事條例煽惑罪，初犯可被判罰款元及監禁2年，其後可被判監禁3年，被捕人亦可能干犯高等法院於2019年頒下之臨時禁制令，內容指任何人於網上鼓吹或威脅使用暴力，禁制令人仍然生效，違例者有可能干犯藐視法庭罪。

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【刀傷警員】銅鑼灣持白花26歲女子被搜出𠝹刀 涉管有攻擊性武器被捕。詳情即看：【下一頁】

【刀傷警員】李家超譴責「孤狼式」恐怖襲擊 送花籃慰問受傷警察。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃傑偉、曾卓鋒

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