【槍殺姨舅】精神科醫生指女被告提及擔心審訊　冀留小欖望數年後獲釋

▲ 控方今傳召精神科顧問醫生雷聲響以專家證人身分作供。林育慧攝

47歲女保鑣涉於鰂魚涌公園傾談槍殺兩名姨舅，另造成兩名姨舅受傷，女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（9日）於高等法院續審。控方傳召精神科顧問醫生作供，據其報告指與被告會面逾70次，期間被告曾提及擔心審訊，與囚友傾談後擔心被送往大欖女子監獄，她希望留在小欖精神病治療中心，望數年後可獲釋。精神科醫生指案發時被告沒有精神分裂症，亦沒有完全吻合重度抑鬱症之徵狀。

被告詹心桀（47歲），原名魏朝霞，被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

控方傳召小欖精神病治療中心精神科顧問醫生雷聲響作供，控方於庭上讀出雷撰寫的3份精神科報告。報告指雷自2018年7月3日至2020年8月10日期間，與被告會面超過70次。被告曾提及擔心會被判處長刑期監禁，被告感到不開心、焦慮及抑鬱，但毋須服藥，只需保持觀察。

報告指被告關注自己所涉案件，並留意傳媒報道，擔心所涉審訊，並有焦慮及情緒低落，須接受心理輔導。被告對於會否被判處長期監禁感到緊張，但被告沒有提及出現幻覺、自殺傾向或有不尋常行為，亦沒有精神錯亂徵兆。被告提及不飲酒及不濫藥，沒有未有提及槍擊發生經過，亦未有提及聽到有聲音。

報告又指被告還押期間曾與囚友傾談，對於若被長期囚禁於大欖女懲教所感到憂慮，並擔心遭懲教署移密轉移到大欖，遂曾擬吞牙刷企圖自殺，出院後被告擔心會被轉往大欖，希望留在小欖精神治療中心，數年後獲釋。

雷於報告中指，被告於事發後對死者並沒有感到內疚，雷認為案發時被告於功能上沒有任何受損，被還押期間精神穩定，並沒有出現完全符合重度抑鬱症之症狀。雷又指被告沒有提及幻聽和幻覺，亦沒有提及曾服食冰毒。

雷指被告判斷力、洞察力及精神能力均能夠控制良好，就被告向他提及案發時目擊三姨衝向四舅慰問的情況，可見被告精神上並沒有病症。

控罪指，被告於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

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記者：林育慧