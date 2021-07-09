陳明憙受失眠啟發創作　考取音頻治療師結合旋律寫歌

▲ 陳明憙推出新歌《聲之靜》。

「純氧女聲」陳明憙（Jocelyn）今日推出新歌《聲之靜》，將音頻治療結合旋律，為樂迷帶來另類音樂新體驗。

Jocelyn曾經歷嚴重失眠，嚴重得出現焦慮，甚至腦袋不能停下來的苦況。嘗試不同的方法後，她後來接受了音頻治療，令情況好起來，後來她更被激發，考取了音頻治療師的認可資格。

她稱：「我將這個經歷分享給身邊朋友聽，發現原來好多人都有失眠問題，因音頻治療好幫到我，故不知可否透過音樂，將這個方法分享給大家呢？」於是Jocelyn就想到要將音頻治療的元素放入廣東歌之內。

因為Edward Chan的緣故，Jocelyn認識了Cousin Fung，二人第一次見面就一起寫歌，因為一早知道要加入音頻治療元素在歌曲之中，所以歌曲寫了幾個月，卻是最貼心的一次創作。

▲ 加入音頻治療常出現的音叉聲在歌曲中。

Jocelyn回想在錄音室的點滴，說：「今次好好玩，因為要加入音頻治療常出現的音叉聲在歌曲中，我們利用平時人們錄ASMR的咪，將平時同人做音頻治療聽的聲錄低，Cousin再研究怎樣加入歌曲裡面。」

除了加入音叉，旋律上亦跟過往有很大分別，Jocelyn解說：「寫歌時我們特別將平時在和音先出現的哈、嗚聲，或者呼吸聲變成了主旋律一部份，在聽和唱著《聲之靜》時，可以同步深呼吸同放鬆。」

為了營造空靈夢幻的感覺，Cousin更用了特別的導唱方式，Jocelyn說：「錄音時Cousin會給夢境的相我看，有時是夢幻森林、有時是宇宙，我就跟著張相的感覺，去唱首歌，最後版本是我想了很多個不同夢境所演繹混合版，好有趣。」

Jocelyn亦透露，籌備中的EP，亦會循著這個方向，將流行曲與音頻治療的方法與聲音結合，並加入周遭朋友的痛楚經歷來譜寫新歌，希望藉此可以為樂迷帶來不同的看法與解決方式，讓大家得到抒援。

自取得音頻治療師證書後，近期亦忙於進行新歌製作及電視劇拍攝的 Jocelyn，同時也創辦了「Atlantis Sound Healing」服務，開辦不少私人音頻治療，已經為近百人分享過這種自然療法。