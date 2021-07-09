【最後心願】癌末弟弟臨終想飲指定蘋果汁　善心人兵分多路4小時送達圓心願

▲ 台灣一名網民在網上高價收購一款果汁，原因是其癌末弟弟臨終想飲。

面對家人病重即將離世，至親皆希望盡力去圓病人最後的心願。台灣一名網民日前在討論區發文，表示癌末的弟弟臨終想飲指定蘋果汁，可是附近的店舖缺貨，故此他在網上出帖徵蘋果汁，希望以高價賣果汁，盼有心人可以割愛，完成弟弟的心願。

高價收購蘋果汁

綜合台灣傳媒報道，台灣台中有名網民於周三（7日）在「PTT討論區」發帖，標題為「緊急徵求好市多the apple press愛妃蘋果汁」，他以高價1000台幣（約277港元）開帖文徵收，背後原因是充滿洋蔥。

我弟弟癌末，已經開始出現臨終跡象，好像真的即將會離開我了，其實他已經幾天沒有進食，剛剛突然說很想喝這款蘋果汁。

▲ 台灣有網民指癌末的弟弟臨終想飲指定蘋果汁。（網上圖片）

盼完成癌末弟心願

癌末弟弟想喝一款在大型超級市場Costco有售的蘋果汁，家人表示雖然緊急地委託代買，可是這款果汁在附近的Costco已經無貨，店員表示不用趕到南屯的分店。故此家人想徵求有否好心的網民，如家中有此款果汁，願意割愛賣一樽給他，並盡快送至中國醫藥大學附設醫院的急重症中心門口面交，希望有機會讓弟弟喝到它。

樓主表示如能在當天下午2時送到醫院，願意出價1000台幣（約277港元），如果在2時後的話則願意出價500台幣（約139港元）。

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熱心父女送上果汁

該帖文一出，許多網民幫忙，有的主動打去台灣Costco各分店詢問是否還有貨，甚至聯絡供應商，並商討如何最快速地將蘋果汁送到樓主手上，數名網民兵分多路，分別從嘉義、新北、新竹等地買來蘋果汁並交給樓主。

最後在發帖後4小時內，分別有3組熱心市民將指定蘋果汁送到藥局，並由醫生前往藥局代取。當中善心人包括一對父女，由藥局的CCTV影片所見，一名男子拖著女童，手拿2支蘋果汁遞交予藥局的職員，之後很快離開。而家人獲網民幫忙及取得蘋果汁，感動地表示︰

謝謝眾位鄉民協助，我先給弟弟喝，大家的大恩，請容我之後再報答。

中國醫藥大學附設醫院證實確有此事，指出蘋果汁已送達家屬。醫院代表表示，患者癌末情況不佳，家屬也拒絕接受媒體採訪，只透露感謝網友善心及社會關心。

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責任編輯：王明芳