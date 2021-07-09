【國家安全】公務員事務局舉辦國家安全講座　約400名首長級和高級公務員出席

▲ 公務員事務局今日（9日）在政府總部舉辦題為「國家《憲法》與香港《基本法》」的講座，由全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會（香港基本法委員會）副主任譚惠珠，以及香港大學法律學院教授、香港基本法委員會委員陳弘毅教授主講。（政府新聞處）

公務員事務局正為首長級及高級公務員舉辦一系列以「認識憲制秩序、維護國家安全」為主題的講座。第一場講座今日（9日）在政府總部舉行。

今日進行的講座題為「國家《憲法》與香港《基本法》」，由全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）香港特別行政區基本法委員會（香港基本法委員會）副主任譚惠珠，以及香港大學法律學院教授、香港基本法委員會委員陳弘毅教授主講，共約400名首長級和高級公務員出席。由於反應踴躍，參加人數眾多，部分參加者在中央圖書館透過視像形式參與。

公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵在講座上致辭時說，去年六月底，全國人大常委會制定港區國安法，並在香港頒布實施；此外，全國人大常委會今年三月通過經修訂的《基本法》附件一和附件二，完善特區的選舉制度，落實「愛國者治港」，有關本地立法最近亦已完成。在這背景下，公務員隊伍作為香港特區政府的骨幹，正確理解由國家《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，尤其重要。

講座系列的第二講及第三講將分別於八月及九月舉行，內容包括「一國兩制」與《基本法》的實踐、完善選舉制度，以及維護國家安全及港區國安法的重要性。講者包括譚惠珠、梁愛詩，以及莫樹聯資深大律師。

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責任編輯：曾卓鋒