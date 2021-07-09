【入職條件】教育局研新入職官校教師須考基本法　確保應徵者具備一定知識

▲ 教育局表示正考慮通過入職前測試，以確保官校教師應徵者對基本法有一定知識，有傳有關安排暫不涵蓋津貼及直資學校。（資料圖片）

教育局近年加強提倡《基本法》教育，有傳教育局正研究要求所有新入職官校教師，須應考基本法測試（BLT），並達到指定分數，以確保官校教師正確講授國家與香港憲制關係內容。教育局今日（9日）回應時承認，正考慮通過入職前測試，以確保申請者對《基本法》有一定知識，適合受聘為官校教師，惟現階段未有定案。

現行官校教師入職條件，包括在綜合招聘考試（GRE）中文及英文運用兩卷取得「二級」成績，或具備同等成績。至於基本法測試，教育局招聘廣告僅稱有關表現，會佔應徵者整體表現「一個適當比重」，但未有列明具體分數，過往並非應徵官校教師的必要入職條件，只屬鼓勵性質。

基本法測試是由公務員事務局舉辦，為一張設有中英文版本的選擇題（MC）形式試卷，以100分滿分，不設及格分數。不過，有消息指當局正考慮將基本法測試成績，增列為官校教師入職條件，並設「達標」分數；上述安排暫不涵蓋津貼及直資學校，或交給辦學團體及學校自行安排。

教育局回覆表示，官校教師是公務員隊伍的一部份，入職者須按公務員事務局規定，包括在GRE中文及英文運用及基本法測試符合相關要求。作為官校辦學團體，教育局非常重視教師對《憲法》及《基本法》等方面的認識及相關操守，除加強有關培訓工作外，亦會繼續研究其他可行方法，改善教學質素，例如考慮通過入職前測試，確保申請者對《基本法》有一定知識，適合受聘為官校教師，惟現階段未有定案。

局方強調，教師有責任透過課堂教學及言傳身教，幫助學生正確認識香港的憲政地位，以及培養學生的國民身份認同；現行中小學課程中，《基本法》屬非常重要的部分，教師有必要認識及掌握，在日常教學和生活中，作為學生的楷模，啟迪學生，培養學生成為有國家觀念、尊重法治、守法的良好公民。教育局於2020/21學年起，已將《憲法》、《基本法》及《港區國安法》內容，納入新入職教師、在職教師及擬晉升教師的核心培訓課程，由資深法律專家和學者主講，加深校長和教師對香港的憲制地位和法治的認識。

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記者：馮琪雅