【私隱條例】私隱公署與互聯網聯盟代表進行視像會議　就修訂交流意見

▲ 個人資料私隱專員鍾麗玲今日（9日）與互聯網聯盟代表進行視像會議。（資料圖片）

外媒《華爾街日報》日前報道，指Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業憂慮受修例影響，故可能會停止向香港地區提供其互聯網服務，更會撤出香港市場。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（9日）與互聯網聯盟代表進行視像會議，就聯盟對擬議修訂《個人資料（私隱）條例》以 打擊「起底」交流意見。

【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽 重申修例只涉及打撃「起底」行為。詳情即看：【下一頁】

鍾麗玲在會議上重申，修例只涉及非法的「起底」行為及香港個人資料私隱專員公署的相關執法權力。她欣悉聯盟已作出澄清，其成員均致力在香港提供服務，聯盟代表亦在會議上再次認同「起底」是一個嚴重問題，需要打擊「起底」以保障個人資料私隱。

對於網上平台擔心修例後的法律風險，鍾麗玲表示，會上與聯盟代表作出了良好的交流，她已向聯盟代表解釋了修例的背景及範圍，並指出會參考其他司法管轄區有關打擊「起底」相關的條文，網上平台對相關法律風險不需過慮。

鍾麗玲亦表示，私隱公署會與聯盟及各持份者保持溝通，亦歡迎各持份者對修例提出意見，有需要時亦會與它們的代表會面。

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記者：曾卓鋒