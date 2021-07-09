  • 30°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 21:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私隱條例】私隱公署與互聯網聯盟代表進行視像會議　就修訂交流意見

社會 20:17 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

個人資料私隱專員鍾麗玲今日（9日）與互聯網聯盟代表進行視像會議。（資料圖片）

外媒《華爾街日報》日前報道，指Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業憂慮受修例影響，故可能會停止向香港地區提供其互聯網服務，更會撤出香港市場。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（9日）與互聯網聯盟代表進行視像會議，就聯盟對擬議修訂《個人資料（私隱）條例》以 打擊「起底」交流意見。

【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽 重申修例只涉及打撃「起底」行為。詳情即看：【下一頁】

鍾麗玲在會議上重申，修例只涉及非法的「起底」行為及香港個人資料私隱專員公署的相關執法權力。她欣悉聯盟已作出澄清，其成員均致力在香港提供服務，聯盟代表亦在會議上再次認同「起底」是一個嚴重問題，需要打擊「起底」以保障個人資料私隱。

對於網上平台擔心修例後的法律風險，鍾麗玲表示，會上與聯盟代表作出了良好的交流，她已向聯盟代表解釋了修例的背景及範圍，並指出會參考其他司法管轄區有關打擊「起底」相關的條文，網上平台對相關法律風險不需過慮。

鍾麗玲亦表示，私隱公署會與聯盟及各持份者保持溝通，亦歡迎各持份者對修例提出意見，有需要時亦會與它們的代表會面。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【專訪】私隠公署最快6月發指引　助機構正確研發AI保障個人資料
08:01 2021/05/13
【專訪】私隠公署最快6月發指引　助機構正確研發AI保障個人資料
【個人私隱】青協調查指66%受訪者支持「起底」刑事化　倡效外國「先通知後移除」減爭議
13:57 2021/05/16
【個人私隱】青協調查指66%受訪者支持「起底」刑事化　倡效外國「先通知後移除」減爭議
【智方便】登記需身份證及拍照用後即刪　資科辦冀2年內為平台取資訊安全國際認證
00:00 2021/06/02
【智方便】登記需身份證及拍照用後即刪　資科辦冀2年內為平台取資訊安全國際認證
【施政報告】 林鄭月娥公布政務司司長李家超擔任資審會主席 料10月6日公布施政報告
10:12 2021/07/06
【施政報告】 林鄭月娥公布政務司司長李家超擔任資審會主席 料10月6日公布施政報告
【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為
20:59 2021/07/06
【混淆視聽】港府強烈反對外媒以斷章取義報道混淆視聽　重申修例只涉及打撃「起底」行為

你可能感興趣

【專訪】私隠公署最快6月發指引　助機構正確研發AI保障個人資料
08:01 2021/05/13
【專訪】私隠公署最快6月發指引　助機構正確研發AI保障個人資料
【個人私隱】青協調查指66%受訪者支持「起底」刑事化　倡效外國「先通知後移除」減爭議
13:57 2021/05/16
【個人私隱】青協調查指66%受訪者支持「起底」刑事化　倡效外國「先通知後移除」減爭議
【智方便】登記需身份證及拍照用後即刪　資科辦冀2年內為平台取資訊安全國際認證
00:00 2021/06/02
【智方便】登記需身份證及拍照用後即刪　資科辦冀2年內為平台取資訊安全國際認證
私隱條例 經濟 Google 香港 Twitter 香港個人資料私隱專員公署 服務 Facebook

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別