【新冠疫苗】6月4人離世前曾打針　其中2人分別因腦幹出血及多器官衰竭致死

▲ 6月4人離世前曾打針，其中2人分別因腦幹出血及多器官衰竭離世

本港新冠疫苗接種計劃開展逾4個月，衞生署今（9日）公布最新一期新冠疫苗安全監察報告，上月共2人於離世前14日曾打科興疫苗，包括有哮喘病史的40歲漢及41歲漢，初步解剖發現2人分別死於急性心肌梗塞及心血管系統的缺血性變化，專家委員會初步認為2宗個案與打針無關。

上月另有2人於打針後逾14日離世，其中一名55歲男子於6月12日因多器官衰竭離世。他於離世前15日曾接種克爾來福疫苗。沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起；第二宗個案涉及一名48歲男子於6月25日因腦幹出血離世。他於離世前19日曾接種復必泰疫苗。沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。兩宗個案將交由香港大學的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

該份報告表示，上月共接獲720宗有關接種疫苗的異常事件報告，包括111宗涉及住院治療，及2宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，累計已有23人於離世前14日內曾接種新冠疫苗，不過專家委員會指至今並未發現任何個案與新冠疫苗接種有因果關係。

在心肌炎方面，一名22歲年輕男子在接種次劑復必泰翌日出現胸痛，住院兩天經治療後症狀消退；另一名36歲男子也在接種次劑復必泰4天後，在遠足期間出現胸痛和心跳加快，住院一天經治療後症狀亦消退。

此外，一名58歲女子在接種第二劑復必泰9天後出現頸部和膝蓋瘀斑，需入院治療，經治療後血小板數字有所改善；另有41人上月打針後懷疑患貝爾面癱，涉及22名男子和19名女子，年齡介乎17至79歲，其中有16宗曾接種科興、25人曾接種復必泰。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文