  • 30°C
香港時間 : 2021709日 (週五) 21:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】6月4人離世前曾打針　其中2人分別因腦幹出血及多器官衰竭致死

社會 21:06 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

6月4人離世前曾打針，其中2人分別因腦幹出血及多器官衰竭離世

本港新冠疫苗接種計劃開展逾4個月，衞生署今（9日）公布最新一期新冠疫苗安全監察報告，上月共2人於離世前14日曾打科興疫苗，包括有哮喘病史的40歲漢及41歲漢，初步解剖發現2人分別死於急性心肌梗塞及心血管系統的缺血性變化，專家委員會初步認為2宗個案與打針無關。

上月另有2人於打針後逾14日離世，其中一名55歲男子於6月12日因多器官衰竭離世。他於離世前15日曾接種克爾來福疫苗。沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起；第二宗個案涉及一名48歲男子於6月25日因腦幹出血離世。他於離世前19日曾接種復必泰疫苗。沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。兩宗個案將交由香港大學的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

該份報告表示，上月共接獲720宗有關接種疫苗的異常事件報告，包括111宗涉及住院治療，及2宗於接種疫苗後14天內的死亡報告，累計已有23人於離世前14日內曾接種新冠疫苗，不過專家委員會指至今並未發現任何個案與新冠疫苗接種有因果關係。

在心肌炎方面，一名22歲年輕男子在接種次劑復必泰翌日出現胸痛，住院兩天經治療後症狀消退；另一名36歲男子也在接種次劑復必泰4天後，在遠足期間出現胸痛和心跳加快，住院一天經治療後症狀亦消退。

此外，一名58歲女子在接種第二劑復必泰9天後出現頸部和膝蓋瘀斑，需入院治療，經治療後血小板數字有所改善；另有41人上月打針後懷疑患貝爾面癱，涉及22名男子和19名女子，年齡介乎17至79歲，其中有16宗曾接種科興、25人曾接種復必泰。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】今日有約5.7萬人接種疫苗　昨日11人接種後不適送院3人需留醫
22:13 2021/07/07
【新冠疫苗】今日有約5.7萬人接種疫苗　昨日11人接種後不適送院3人需留醫
【新冠疫苗】新一批63萬劑復必泰疫苗　今日從德國抵港
22:57 2021/07/07
【新冠疫苗】新一批63萬劑復必泰疫苗　今日從德國抵港
【新冠疫苗】新加坡接種人數統計不包括科興疫苗接種者　何栢良：科興疫苗肯定有效及安全
12:22 2021/07/08
【新冠疫苗】新加坡接種人數統計不包括科興疫苗接種者　何栢良：科興疫苗肯定有效及安全
【新冠疫苗】陳肇始：衞署正向復星索更多資料延長儲存期限　將來接種復必泰或有不同安排
今日 12:43
【新冠疫苗】陳肇始：衞署正向復星索更多資料延長儲存期限　將來接種復必泰或有不同安排
【新冠疫苗】私家醫生憂9月後診所不足以應付接種需求　建議港府保留私家醫院為市民打針
17:52 2021/07/08
【新冠疫苗】私家醫生憂9月後診所不足以應付接種需求　建議港府保留私家醫院為市民打針
【新冠疫苗】BioNTech指打第三劑可增抗體5至10倍　專家指明年稍後或需打第三針
今日 18:19
【新冠疫苗】BioNTech指打第三劑可增抗體5至10倍　專家指明年稍後或需打第三針

你可能感興趣

【新冠疫苗】今日有約5.7萬人接種疫苗　昨日11人接種後不適送院3人需留醫
22:13 2021/07/07
【新冠疫苗】今日有約5.7萬人接種疫苗　昨日11人接種後不適送院3人需留醫
【新冠疫苗】新一批63萬劑復必泰疫苗　今日從德國抵港
22:57 2021/07/07
【新冠疫苗】新一批63萬劑復必泰疫苗　今日從德國抵港
【新冠疫苗】新加坡接種人數統計不包括科興疫苗接種者　何栢良：科興疫苗肯定有效及安全
12:22 2021/07/08
【新冠疫苗】新加坡接種人數統計不包括科興疫苗接種者　何栢良：科興疫苗肯定有效及安全
新冠肺炎疫情 疫苗 科興 BioNTech 新冠肺炎 哮喘 肺炎 編輯 衞生署 面癱

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別