【更生人士】懲教署辦VR物流管理課程　助在囚人士掌握技能重投社會

▲ 懲教署首度開辦「虛擬實境物流管理課程」。（蘇文軒攝）

更生人士為重投社會，大多都會善用在囚時間增值自己。懲教署首度開辦「虛擬實境物流管理課程」，可掌握物流業的理論及實務技能，並獲取市場認可的證書。其中2名修畢課程的學員，均受新冠疫情影響而犯事入獄，決心修讀課程改過自新，希望重投社會從事與物流有關的工作。

懲教署與職業訓練局在壁屋監獄合辦「虛擬實境物流管理課程」，首屆完成課程的學員共13人。課程內容包括物流業的整體運作知識、相關設備的應用、行業前景及就業市場概況，總訓練時數為150小時，學員成功修畢課程並考試合格，可獲得「貿易通電子報關係統」操作證書及資歷架構第二級別證書的認可資歷。此外，學員更可透過虛擬實境技術，進行叉式剷車操作訓練，掌握機械操作技巧。

其中兩位畢業生阿成及阿文（化名），入獄前同樣從事飲食業，各自因疫情衝擊而收入大減甚至被裁員，分別因犯下欺詐罪及偷公司錢而被判囚。2人同樣在獄中反思過失，希望藉在囚時間充實自己。阿成透過課程中發現物流業在疫情下未受影響，希望重投社會後從事物流業，甚至開設主打送餐業務的物流公司，他認為VR剷車訓練有助他打好基礎，有助日後考取正式操作牌照。

一直夢想開餐館的阿文亦指，在課程中了解到原來餐廳與物流業亦息息相關，「送餐、外國訂食材、爐具都關物流事，報關亦有規限」，有助重投社會增加競爭力。

懲教署監督勞俊雄表示，署方為成年在囚人士提供超過40項職業訓練課程，範疇涵蓋建造、工程、電腦應用、環境服務和交通服務等行業，今次課程引入VR技術，有助打破空間障礙，讓更生人士習得一技之長，署方正研究將課程拓展至其他院所。

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記者：蘇文軒

