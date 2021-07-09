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【新冠疫苗】今接種人數逾7萬　為開打以來第2新高

社會 21:18 2021/07/09

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今接種人數逾7萬，為開打以來第2新高（程志遠攝）

新冠疫苗接種計劃持續，今（9日）再錄70,010人打疫苗，其中32,508人打首針、37,502打次針，累計逾254萬人已打首針，佔合資格人口37.4%，另逾173萬人打了次劑，佔合資格人口25.5%。本港目前單日接種人數最高為7月2日的70,116人。

今有11,548萬人打首針科興、20,960人打首劑復必泰，另有15,798人打首劑科興、21,704人打次劑復必泰；累計已注射疫苗逾427.7萬劑。

公務員事務局局長聶德權表示，單日接種數字突破7萬，只要保持這個勢頭「7成接種率不再遙遠！」，他又指近日接種需求增加，社區疫苗接種中心運作及整體流程依然順暢，感謝各工作人員及醫療團隊努力不懈，期望盡快建立保護屏障，使社區早日恢復正常。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

 

 

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