【限塑政策】餐飲業關注禁即棄餐具或令成本上漲　上升成本或轉嫁消費者

▲ 經營燒臘店的陳老闆表示，曾經嘗試轉用膠盒或紙盒，但由於燒臘飯比較多油，所以效果不好。（曾秋文攝）

環保署今日（9日）發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具。有餐飲業人士關注，管制即棄膠餐具或令成本上升，屆時成本或轉到消費者身上。

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【救救海洋】環保署擬禁提供即棄膠餐具 公眾諮詢為期2個月。詳情即看：【下一頁】

在荃灣經營30多年燒臘店的陳老闆表示，若實施禁止發泡膠會對一般職業司機或打工仔不方便，因為他們甚少攜帶食具，他又表示曾經嘗試轉用膠盒或紙盒，但由於燒臘飯比較多油，所以效果不好。他每日需要數百個發泡膠飯盒，若轉用膠盒或紙盒，成本會上升一倍，但他認為這是大勢所趨，上升成本唯有轉嫁給顧客。

在荃灣開設小食店數年、主要售賣魚蛋燒賣及其他小食的羅女士表示，她有聽聞此報道，認為棄用發泡膠是大勢所趨，她現時店內大部分都是用發泡膠餐具，她將會逐步轉用紙盒或膠盒，成本會上升少許。至於第一階段實施不能給顧客膠叉、膠匙羹及膠蓋等，她認為顧客會體諒的，因為到時全行都一樣，所以沒有所謂。

在荃灣路德圍開設小食店大約十個月的葉先生表示，由於響應環保他已轉用可循環再造之膠食物盒，唯一受措施影響的將會是膠匙羹，但相信對他們小店不會有太大影響，因為是全個市場一齊實施，加上現在很多顧客都很環保，很多時都主動不要餐具。他認為影響最大應該是酒樓或餐廳，因為若轉用紙盒或膠盒，成本將會倍增。

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記者：曾秋文、曾卓鋒