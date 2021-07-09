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【瘦身不瘦胸】陳自瑤逆市以7位數續任豐胸代言人　Yoyo沙灘拍廣告騷身材【多圖】

娛樂 22:46 2021/07/09

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳自瑤的事業發展愈來愈好。

陳自瑤（Yoyo）近期事業愈戰愈勇，在《好聲好戲》及《識貨》連續兩個TVB中奪冠。近日，陳自瑤再次續約豐胸代言人，逆市下以7位數字添食 ，今日（7月9日）並為新一輯豐胸廣告拍攝平面及電視廣告。

Yoyo以bar top短褲、陽光海灘在浪茄海灘進行平面廣告拍攝，老闆謝沇錤無懼炎夏全程陪拍外、更帶同冰凍香檳、鮮花到場為陳自瑤打氣。 

【寶寶大過天】陳自瑤避談王浩信生日　Yoyo不評論丈夫《刑偵日記》演技

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Yoyo瘦身不瘦胸

Yoyo開心道：「疫情後已很久無去旅行，今日陽光海灘、有靚相映又有酬勞，好開心。」而當聽到老闆謝沇錤對自己讚口不絕，她謙稱是對方有份令自己的工作可以走得更好更遠。

事關Yoyo每天工作忙碌，有時都會忽略了身形狀態、健康：「上鏡需要瘦，但瘦身同時又易瘦胸！適當豐滿身材著衫會好睇好多，人亦會自信。加上女性需要不時為胸部按摩，確保乳腺、淋巴暢通健康，豐胸療程可以一次過滿足我兩個願望。」

問到會否再進一步升級，Yoyo表示滿意現在狀態。

在她代言的大型廣告板在紅隧廣告豎立後，她更獲李施嬅、陳敏之、胡定欣、袁偉豪和黃翠如等好友一致好評，表示「以後經過紅隧會心跳加速」。

YoYo要多謝一眾好友外，特別多謝謝沇錤，故被邀續約，一口答應。

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同場加映：何泳芍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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