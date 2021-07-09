  • 29°C
香港時間 : 2021710日 (週六) 00:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳自瑤逆市以七位數再任代言人　Yoyo炎夏沙灘拍攝騷身材

娛樂 22:46 2021/07/09

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳自瑤沙灘拍攝新一輯廣告。

在電視圈愈戰愈勇的陳自瑤（Yoyo），近日再次續約豐胸代言人，逆市下以七位數字添食 ，今日並為新一輯豐胸廣告拍攝平面及電視廣告。

今日YoYo以bar top短褲、陽光海灘在浪茄海灘進行平面廣告拍攝，老闆謝沇錤無懼炎夏全程陪拍外、更帶同冰凍香檳、鮮花到場為YoYo打氣。 

Yoyo滿意現時身材。

YoYo開心道：「疫情後已經很久無去旅行，今日陽光海灘、有靚相映又有酬勞，好開心。」

聽到老闆謝沇錤對自己讚口不絕，YoYo謙虛表示是對方有份令她工作可以走得更好更遠。事關YoYo每天工作忙碌，有時都會忽略了身形狀態、健康：「上鏡需要瘦，但瘦身同時又易瘦胸！適當豐滿身材著衫會好睇好多，人亦會自信。加上女性需要不時為胸部按摩，確保乳腺、淋巴暢通健康，豐胸療程可以一次過滿足我兩個願望。」

而問到會否再進一步升級，YoYo表示滿意現在狀態。

在她代言的大型廣告板在紅隧廣告豎立後，YoYo更獲李施嬅、陳敏之、胡定欣、袁偉豪和黃翠如等好友一致好評，表示「以後經過紅隧會心跳加速」。

跟老闆合照。

YoYo要多謝一眾好友外，特別多謝謝沇錤，故被邀續約，一口答應。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陳自瑤升呢】Yoyo獲大台重用連接兩劇　陳自瑤入行廿年終於做女一
11:41 2021/06/21
【陳自瑤升呢】Yoyo獲大台重用連接兩劇　陳自瑤入行廿年終於做女一
【寶寶大過天】陳自瑤爆喊道出全職媽媽辛酸　有汗出無糧出被囝囝奶奶當廢人
14:12 2021/06/25
【寶寶大過天】陳自瑤爆喊道出全職媽媽辛酸　有汗出無糧出被囝囝奶奶當廢人
【識貨】陳自瑤再贏比賽獲封「綜藝一姐」　王祖藍揚言要「雪藏」Yoyo重辦港男
17:38 2021/07/03
【識貨】陳自瑤再贏比賽獲封「綜藝一姐」　王祖藍揚言要「雪藏」Yoyo重辦港男

你可能感興趣

【陳自瑤升呢】Yoyo獲大台重用連接兩劇　陳自瑤入行廿年終於做女一
11:41 2021/06/21
【陳自瑤升呢】Yoyo獲大台重用連接兩劇　陳自瑤入行廿年終於做女一
【寶寶大過天】陳自瑤爆喊道出全職媽媽辛酸　有汗出無糧出被囝囝奶奶當廢人
14:12 2021/06/25
【寶寶大過天】陳自瑤爆喊道出全職媽媽辛酸　有汗出無糧出被囝囝奶奶當廢人
【識貨】陳自瑤再贏比賽獲封「綜藝一姐」　王祖藍揚言要「雪藏」Yoyo重辦港男
17:38 2021/07/03
【識貨】陳自瑤再贏比賽獲封「綜藝一姐」　王祖藍揚言要「雪藏」Yoyo重辦港男
陳自瑤 胡定欣 黃翠如 減肥 豐胸 廣告

最高瀏覽

【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
16:43 2021/07/01
【邪惡早餐】早餐吃4條腸粉= 1個漢堡包　黃凱詩：五粒魚肉燒賣有280卡
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
17:50 2020/12/01
【全民造星】谷德昭任評判再現暴瘦變聲　5年瘦50磅林子萱陪度人生低潮
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別