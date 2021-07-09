陳自瑤逆市以七位數再任代言人　Yoyo炎夏沙灘拍攝騷身材

▲ 陳自瑤沙灘拍攝新一輯廣告。

在電視圈愈戰愈勇的陳自瑤（Yoyo），近日再次續約豐胸代言人，逆市下以七位數字添食 ，今日並為新一輯豐胸廣告拍攝平面及電視廣告。

今日YoYo以bar top短褲、陽光海灘在浪茄海灘進行平面廣告拍攝，老闆謝沇錤無懼炎夏全程陪拍外、更帶同冰凍香檳、鮮花到場為YoYo打氣。

▲ Yoyo滿意現時身材。

YoYo開心道：「疫情後已經很久無去旅行，今日陽光海灘、有靚相映又有酬勞，好開心。」

聽到老闆謝沇錤對自己讚口不絕，YoYo謙虛表示是對方有份令她工作可以走得更好更遠。事關YoYo每天工作忙碌，有時都會忽略了身形狀態、健康：「上鏡需要瘦，但瘦身同時又易瘦胸！適當豐滿身材著衫會好睇好多，人亦會自信。加上女性需要不時為胸部按摩，確保乳腺、淋巴暢通健康，豐胸療程可以一次過滿足我兩個願望。」

而問到會否再進一步升級，YoYo表示滿意現在狀態。

在她代言的大型廣告板在紅隧廣告豎立後，YoYo更獲李施嬅、陳敏之、胡定欣、袁偉豪和黃翠如等好友一致好評，表示「以後經過紅隧會心跳加速」。

▲ 跟老闆合照。

YoYo要多謝一眾好友外，特別多謝謝沇錤，故被邀續約，一口答應。