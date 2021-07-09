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【立法會】財委會通過306億元撥款　啟德建新急症醫院

政治 22:59 2021/07/09

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立法會財委會今通過約306億元撥款，在啟德發展區興建新急症醫院。（資料圖片）

立法會財委會今通過約306億元撥款，在啟德發展區興建新急症醫院，目標是2025年完工，完工後，伊利沙伯醫院大部分服務，將分階段遷移到新急症醫院。

立法會文件顯示，有關工程完工後，將提供2400張住院病床和日間病床連附屬醫療和支援設施、37 間手術室、1間神經科學中心、1間腫瘤科中心、1間每年服務量可達141萬人次的專科門診診所、1間社區健康中心、1間口腔頜面外科及牙科部，以及1個直升機坪。

新急症醫院完工後，伊利沙伯醫院的服務將分階段遷入，旅遊界立法會議員姚思榮關注，分階段使用的原則為何。伊院急症室主管何曉輝醫生回應指，伊院的專科門診大樓會首先啟用，腫瘤大樓有條件較早啟用，急症服務大樓工程最複雜，需時較長，將會分階段遷入，其他服務亦會逐步轉移至新醫院。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）李育斌指，伊院服務遷出後，在規劃用途上，會用作提供醫療服務，但在內容及設施方面，仍未有定案。

另外，會上亦以15票贊成、2票反對，通過23.1億元及2,640萬元的追加撥款，用以支付社區檢測中心及流動採樣站運作，為未接種疫苗的前線人員作定期檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者︰尹櫻霖

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